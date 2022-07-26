عاجل- الاتحاد الأوروبى يجدد عقوباته على روسيا حتى يناير 2023

جدة - نرمين السيد - وقال مجلس الاتحاد الأوروبى، فى بيان له: "قرر المجلس اليوم تمديد الإجراءات التقييدية التى تستهدف قطاعات محددة من اقتصاد روسيا لمدة ستة أشهر حتى 31 يناير 2023".
وكانت الدول الغربية قد صعدت من ضغوطها على موسكو من خلال فرض العديد من العقوبات عقب العملية العسكرية الخاصة فى أوكرانيا، حيث أثرت الإجراءات فى المقام الأول على القطاع المصرفى ومنتجات التكنولوجيا، بينما وصف الكرملين العقوبات الجديدة بأنها حرب اقتصادية.
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