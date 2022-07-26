عاجل- الصحة العالمية: ظهور جدرى القرود فى شرق المتوسط

وأضاف المنظرى - خلال المؤتمر الصحفى الذى عقده المكتب الإقليمى للمنظمة اليوم الثلاثاء- أنه قبل بضعة أيام أعلن المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تفشى جدرى القردة بعدة دول ووصفه بـ "طارئة صحية عامة تسبب قلقًا دوليًّا".
وتابع "أنه فى إقليمنا، سيساعدنا هذا الإعلان على تعزيز الوعى بالمرض وحشد المزيد من الاستجابة الجماعية فى التوقيت المناسب"، منوهًا بأنه قبل بضعة أسابيع قدم إقليمنا مجموعة أدوات تشخيص لجدرى القردة بالتوقيت المناسب لـ20 دولة لتحسين التأهب وسد الفجوات فى القدرات الحالية للترصُّد والكشف.
وأوضح المنظرى أن المكتب الإقليمى لمنظمة الصحة العالمية عقد الأسبوع الماضى، مشاورة طارئة مع ممثلى مجموعات المجتمع المدنى الوطنية والإقليمية ممن يعملون مع الفئات الشديدة التعرض لمخاطر الإصابة بالمرض سعيًا لتحديد سبل ضمان تقديم خدمات صحية آمنة، وسرية وغير تمييزية، بما فى ذلك الوقاية، والكشف المبكر، وتتبع المُخالِطين والتدبير العلاجى للحالات بسرية.
ولفت إلى أن الفيروسات لا تعرف حدودًا أو نوعًا أو جنسيةً، ولذا، فجدرى القردة يُمكن أن يُصيب أى شخص فى أى مكان.
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