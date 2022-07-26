روسيا تعلق على تصريحات واشنطن حول عزلة موسكو

جدة - نرمين السيد - وقالت السفارة الروسية بواشنطن فى بيان إن: "محاولات تصوير بلادنا على أنها معزولة سببها خيال شخصيات أمريكية تفقد اتصالها بالواقع بشكل متزايد".

وأشار البيان إلى أن رغبة وزارة الخارجية الأمريكية فى تشويه الصورة الحقيقية للأحداث فى روسيا تثير الحيرة، ليس فقط لدينا، وإنما أيضا بين وسائل الإعلام المحلية الأمريكية.

وكان الممثل الرسمى لوزارة الخارجية الأمريكية نيد برايس، أعلن فى وقت سابق أن روسيا أصبحت "منبوذة".