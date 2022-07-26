روسيا تكشف موعد مغادرة محطة الفضاء الدولية

جدة - نرمين السيد - وقال رئيس "روسكوزموس" يورى بوريسوف، فى تصريحات نشرها الكرملين "بالطبع، سنفى بجميع التزاماتنا لشركائنا، لكن اتُّخذ قرار مغادرة هذه المحطة بعد العام 2024".

وأضاف بوريسوف: "أعتقد أنه بحلول هذا الوقت، سنبدأ فى إنشاء محطتنا المدارية الروسية الخاصة"، مشيرا إلى أن الأولوية الرئيسية ستصبح لمؤسسة "روس كوسموس" للملاحة الفضائية المأهولة.

وكان الرئيس السابق لمؤسسة "روس كوسموس"، دميترى روجوزين، قد صرح فى 30 أبريل الماضى، بأن الحكومة الروسية قررت إنهاء المشاركة فى مشروع محطة الفضاء الدولية، وسيتم تحذير الشركاء قبل عام من حلول الموعد.