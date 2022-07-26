المعايطة : الفردية لن تفيد في العمل الحزبي

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صنعاء - ميسرا اسماعيل في الثلاثاء 26 يوليو 2022 03:08 مساءً - دوت الخليج :- قال رئيس مجلس مفوضي الهيئة المستقلة للانتخابات المهندس موسى المعايطة ان من الضروري ان يكون العمل الحزبي الناجح على الاساس الجماعي عوضا عن الفردية . وبين في تصريحات للتلفزيون الاردني : العمل الجماعي هو اساس العمل الحزبي والفردية لن تفيد .

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