الأونروا: إدراج حوالي 100 حالة جديدة ضمن إعادة الإعمار بغزة

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 26 يوليو 2022 02:26 مساءً - أعلنت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) أنه سيتم إدراج حوالي 100 حالة جديدة خلال الأسبوع القادم لاستلام الدفعة الأولى، لإعادة إعمار المنازل المدمرة كليا خلال حرب عام 2021.

وقالت الأونروا في بيان صحفي اليوم الثلاثاء “إنها مستمرة في عملية إعادة المنازل التي دمرت خلال العدوان الإسرائيلي 2021 على غزة”.

وأشارت إلى أن هناك 364 منزلا يتم إعادة إعمارها حالياً، فيما سيشكل الإعمار الجديد ما نسبته 74% من قوائم الأونروا من المنازل المهدمة كلياً والتي ينطبق عليها الشروط اللازمة.

ونوهت إلى أنها ستستمر بدفع الايجارات لعدد 657 عائلة حتى نهاية شهر أغسطس/آب وسيتم تسليمهم بدل الإيجارات لنهاية العام في نهاية شهر أغسطس، منوهةً إلى أنها أتمت الانتهاء من دفع بدل الإصلاحات لما يزيد عن 7,000 عائلة في أنحاء قطاع غزة.