الرئيس التونسى: يوم الاستفتاء تاريخى والشعب يسترجع سيادته كاملة

جدة - نرمين السيد - قال الرئيس التونسى قيس سعيد، إن يوم الاستفتاء على مشروع الدستور الجديد هو يوم تاريخى، خرج فيه الشعب التونسى للمشاركة رغم ارتفاع درجات الحرارة، وحقق الشعب معجزة بكل المقاييس فقد عبر من ضفة اليأس والإحباط إلى ضفة الأمل والعمل، وبفضل الإرادة الصلبة والعزيمة التى لا تلين سنواصل بناء تونس حتى تعود كما كانت وأفضل.





جاء ذلك فى تصريحات إعلامية للرئيس التونسى خلال جولته فى شارع الحبيب بورقيبة الذى توافد إليه المواطنون منذ الساعات الأولى اليوم الثلاثاء، للاحتفال بالنتيجة الأولية للمشاركة فى الاستفتاء، حيث تعالت الزغاريد والهتافات المؤيدة للرئيس التونسى وقراراته.

وفى سؤال عن من قاطعوا الاستفتاء، رد الرئيس التونسى "من أراد المقاطعة حر وكانت إرادته فكان بإمكانه أن يشارك يقول لا لكن يتحمل مسؤولية عدم مشاركته .. فالجماهير الموجودة فى كل المدن تؤكد أن الشعب يحقق الانتقال نحو المستقبل بعدما تعمدوا التنكيل به بقطع المياه والكهرباء وعدم توفر السكر".. مضيفًا أن "الشعب سيسترد ثرواته ومن أجرم فى حقه سيدفع الثمن".

وأكد سعيد أن الشعب سيسترجع سيادته كاملة وستكون الديمقراطية حقيقية وليست شكلية كالتى عشناها عقود وعقود، وأن هناك إصلاحات كبرى لابد من إدخالها على الاقتصاد وفى جميع المجالات، قائلا "آن الأوان أن نواصل ثورتنا عن طريق تشريعات جديدة.

وتابع الرئيس التونسى "سنعمل على تحقيق كل مطالب الشعب فلابد أن نختصر المسافة فى التاريخ بعد أن ضاع الوقت، مؤكدا أن الشعب عندما يستعيد سلطاته كاملة سينتهى بطبيعة الحال البؤس الاقتصادى والاجتماعى.

وجدد تأكيده أن أموال الشعب التونسى ستعود له، قائلا "هناك صفقات عقدت فى الظلام ونحن نتحرك تحت الأضواء ولا نتخفى ونتحدث مع الشعب بكل صراحة بالرغم من الألم"، مضيفا "لابد من قضاء عادل يعطى كل ذى حق حقه بعد أن تفشى الفساد فى مفاصل الدولة".

واستطرد الرئيس التونسى: إننا "نحترم حرية التعبير ولكن لابد من حرية التفكير لأن هناك فكر فى حالة جمود تام، لم يستطع أن يستوعب المرحلة التاريخية التى تعيشها تونس فلينظروا إلى الواقع وكيف دخلنا فى مرحلة جديدة بإرادة الله والشعب التونسى بعزيمتنا وثباتنا على المبادئ وسنعمل حتى نحقق مطالب الشعب كاملة".