أبو الغيط يلتقى الرئيس الصومالى.. ويؤكد دعم مقديشو فى مختلف المجالات

جدة - نرمين السيد - وصرح جمال رشدى المتحدث باسم الأمين العام، بأن اللقاء شهد تبادلاً لوجهات النظر حول عدد من القضايا المهمة، وخصوا فيما يتعلق بالوضع فى الصومال ومختلف التحديات التى تواجهها البلاد.

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وأضاف المتحدث الرسمى، أن أبو الغيط أكد الاستعداد الكامل للجامعة العربية لمساندة ودعم الصومال فى مختلف المجالات، خصوصًا فى مجالى التعليم والصحة، وكذلك التنسيق مع الدول العربية والأمم المتحدة وغيرها من المنظمات الدولية لمواجهة أزمة الجفاف والأمن الغذائى فى الصومال وتجاوز الصعوبات والتحديات الأخرى التي تمر بها البلاد فى المرحلة الحالية.

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وتابع المتحدث بالقول، إن أبو الغيط حرص على التعرف على رؤية الرئيس الصومالى حول آخر تطورات الوضع الداخلى فى البلاد، والخطوات المتخذة لتشكيل الحكومة فى وقت قريب من أجل تعزيز الأمن والاستقرار.

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