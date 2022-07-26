عاجل- تفجير يتسبب بسقوط 4 أبراج كهرباء فى العراق

جدة - نرمين السيد - وتعرضت منظومة الطاقة الكهربائية فى العراق إلى انهيارات فى مناطق متفرقة خلال الفترة الماضية، بسبب التفجيرات التى استهدفت أبراج النقل فائقة الطاقة، بحسب مسؤولين عراقيين. وكانت قيادة العمليات المشتركة الأمنية، أعلنت البدء بالإجراءات والترتيبات للحد من استهداف أبراج الطاقة، باستخدام الطائرات المسيرة ومروحيات الجيش والقوة الجوية.

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