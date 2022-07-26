العالم اليوم - "لوفتهانزا" تلغي أكثر من ألف رحلة طيران بسبب إضراب عمالي

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شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 26 يوليو 2022 02:19 مساءً - أعلنت شركة الطيران الألمانية "لوفتهانزا"، اليوم الثلاثاء، إلغاء أكثر من ألف رحلة طيران، وذلك قبل يوم واحد من إضراب مقرر لعمال الخدمات الأرضية غدا الأربعاء.

ويأتي الإضراب في وقت تستعد فيه الأسر الألمانية لبدء عطلة الصيف للعام الحالي.

ودفعت الإضرابات ونقص العاملين شركات الطيران في أوروبا، ومن بينها لوفتهانزا الألمانية، لإلغاء آلاف رحلات الطيران، وتسببت في طوابير انتظار طويلة في المطارات مما أصاب الركاب، الذين يتوقون للسفر بعد جائحة كوفيد-19، بخيبة أمل.

وقالت لوفتهانزا، وهي شركة الطيران الألمانية الرسمية، إنها ألغت 678 رحلة طيران من مركزها في مدينة فرانكفورت، وكانت أغلبها رحلات مقررة غدا الأربعاء، بالإضافة إلى 345 رحلة طيران من مدينة ميونيخ.

وأضافت الشركة أن أكثر من 130 ألف راكب قد تضرروا نتيجة هذه الإلغاءات.

وأشارت لوفتهانزا إلى أنها قد تضطر لإلغاءات المزيد من الرحلات، وتأخير بعضها الآخر، يومي الخميس والجمعة، وذلك بعد انتهاء الإضراب الذي دعا إليه "اتحاد عمال فيردي" سعيا للحصول على زيادة في الأجور بنسبة 9.5 بالمئة يطالب بها العمال.