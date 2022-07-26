العالم اليوم - الطلب على أشباه الموصلات يحسن من توقعات نمو اقتصاد تايوان

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شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 26 يوليو 2022 02:19 مساءً - رفع الطلب الكبير على الرقائق الإلكترونية من توقعات نمو الناتج المحلي الإجمالي في تايوان بالربع الثاني من العام الجاري.

وأوضح استطلاع قامت به رويترز أن الطلب العالمي على الرقائق الإلكترونية قد تحسن بقوة بسبب التعافي العالمي من تبعات جائحة كورونا.

وبحسب الاستطلاع، والذي شارك فيه 24 اقتصادي، فقد يسجل الناتج المحلي الإجمالي للبلد الآسيوي نموًا بنحو 3.1 بالمئة على أساس سنوي، في الفترة من شهر أبريل إلى يونيو 2022.

وكان المتخصصون قد خفضوا من توقعاتهم لنمو العام الجاري في تايوان لنسبة تقل عن 4 بالمئة، بدلًا من النسبة السابقة، والتي توقعت أن يتجاوز النمو فيها 4 بالمئة.

وبلغت نسبة نمو الناتج المحلي الإجمالي لتايوان في العام الماضي 6.45 بالمئة، وكانت النسبة الأكبر منذ عام 2010، حيث نما الناتج المحلي الإجمالي لتيوان بنسبة 10.25 بالمئة.

وقال محلل في بنك "دي. بي. إس." لرويترز إن الشركات المصنعة للرقائق الإلكترونية وأشباه الموصلات في تايوان تزيد من استثماراتها في القطاع بهدف التوسع في الإنتاج، لتلبية الطلب القوي على هذه المنتجات التكنولوجية المهمة.

ومن جهة أخرى، حض الرئيس الأميركي جو بايدن الكونغرس على المصادقة "في أسرع وقت ممكن" على قانون ينص على تخصيص 52 مليار دولار لدعم إنتاج أشباه الموصلات في الولايات المتحدة.

وقال بايدن متحدثا أمام مسؤولين اقتصاديين ونقابيين إن "أميركا ابتكرت أشباه الموصلات، لكننا مع الوقت سمحنا للانتاج بالمغادرة إلى الخارج".