جدة - نرمين السيد - وأكد الكرملين، أنه تم صيانة توربين "نورد ستريم 1" لكن لم يتم تركيبه بعد، وفقا لما أوردته وكالة "فرانس برس" الفرنسية.
كانت شركة "غازبروم" الروسية، قد أعلنت أمس الإثنين، أنها أوقفت تشغيل توربين آخر لشركة "سيمنز" الألمانية يستخدم فى محطة "بورتوفايا" لضخ الغاز عبر خط أنابيب "السيل الشمالى-1" بسبب أعمال صيانة.
وذكرت الشركة الروسية -فى بيان- أنه تم إيقاف تشغيل توربين آخر من شركة "سيمنز"، مشيرة إلى أن إمدادات الغاز الطبيعى الروسى عبر "السيل الشمالى-1" اعتبارا من 27 يوليو الجارى لن تتجاوز 33 مليون متر مكعب فى اليوم.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الكرملين: العقوبات ضد روسيا تعقد عمل خط أنابيب نورد ستريم1 على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.