الكرملين: العقوبات ضد روسيا تعقد عمل خط أنابيب نورد ستريم1

جدة - نرمين السيد - وأكد الكرملين، أنه تم صيانة توربين "نورد ستريم 1" لكن لم يتم تركيبه بعد، وفقا لما أوردته وكالة "فرانس برس" الفرنسية.

كانت شركة "غازبروم" الروسية، قد أعلنت أمس الإثنين، أنها أوقفت تشغيل توربين آخر لشركة "سيمنز" الألمانية يستخدم فى محطة "بورتوفايا" لضخ الغاز عبر خط أنابيب "السيل الشمالى-1" بسبب أعمال صيانة.

وذكرت الشركة الروسية -فى بيان- أنه تم إيقاف تشغيل توربين آخر من شركة "سيمنز"، مشيرة إلى أن إمدادات الغاز الطبيعى الروسى عبر "السيل الشمالى-1" اعتبارا من 27 يوليو الجارى لن تتجاوز 33 مليون متر مكعب فى اليوم.