جدة - نرمين السيد - وأضاف كابولوف - أمام المؤتمر الدولى "أفغانستان: الأمن والتنمية الاقتصادية"، المنعقد فى عاصمة أوزبكستان طشقند - "أؤيد تأييدا كاملا لطلب وزير الخارجية الأفغانية بالوكالة أمير خان متقى، باستعادة، سبعة مليارات دولار مجمدة فى أمريكا مملوكة لأفغانستان". ولفت إلى أن "الأمر نفسه ينطبق على المساعدات الإنسانية لأفغانستان البالغة 2.5 مليار دولار المجمدة فى حسابات البنك الدولي، والتى يتم إعادتها بعد ذلك إلى الأفغان"، مضيفا أن "شرط أن يدير البنك المركزى الأفغانى مدير معين من قبل واشنطن، أمر غير مقبول على الإطلاق".

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر روسيا تدعو للإفراج عن الأصول الأفغانية المجمدة فى أمريكا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.