إجراء جديد من الاتحاد الأوروبى بشأن الغاز الروسى

جدة - نرمين السيد - وقالت سلطات التشيك، التى تتولى الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبى: "لم تكن هذه مهمة مستحيلة. الوزراء توصلوا إلى اتفاق سياسى بشأن خفض الطلب على الغاز قبل الشتاء المقبل".

وكانت شركة "غازبروم" الروسية، قد أعلنت أمس الإثنين، أنها أوقفت تشغيل توربين آخر لشركة "سيمنز" الألمانية يستخدم فى محطة "بورتوفايا" لضخ الغاز عبر خط أنابيب "السيل الشمالى-1" بسبب أعمال صيانة.

وذكرت الشركة الروسية -فى بيان- أنه تم إيقاف تشغيل توربين آخر من شركة "سيمنز"، مشيرة إلى أن إمدادات الغاز الطبيعى الروسى عبر "السيل الشمالى-1" اعتبارا من 27 يوليو الجارى لن تتجاوز 33 مليون متر مكعب فى اليوم.