جدة - نرمين السيد - وقالت سلطات التشيك، التى تتولى الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبى: "لم تكن هذه مهمة مستحيلة. الوزراء توصلوا إلى اتفاق سياسى بشأن خفض الطلب على الغاز قبل الشتاء المقبل".
وكانت شركة "غازبروم" الروسية، قد أعلنت أمس الإثنين، أنها أوقفت تشغيل توربين آخر لشركة "سيمنز" الألمانية يستخدم فى محطة "بورتوفايا" لضخ الغاز عبر خط أنابيب "السيل الشمالى-1" بسبب أعمال صيانة.
وذكرت الشركة الروسية -فى بيان- أنه تم إيقاف تشغيل توربين آخر من شركة "سيمنز"، مشيرة إلى أن إمدادات الغاز الطبيعى الروسى عبر "السيل الشمالى-1" اعتبارا من 27 يوليو الجارى لن تتجاوز 33 مليون متر مكعب فى اليوم.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر إجراء جديد من الاتحاد الأوروبى بشأن الغاز الروسى على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.