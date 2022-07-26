الاحتلال يعتقل 4 فلسطينيين فى بيت لحم

جدة - نرمين السيد - وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية، أن قوات الاحتلال اعتقلت فلسطينيين من مخيم الدهيشة جنوب بيت لحم، وآخرين من بلدة بيت فجار.
من جهة أخرى، فجرت قوات الاحتلال، منزل الأسير يحيى مرعى فى بلدة قراوة بنى حسان غرب سلفيت، ما أدى إلى اندلاع مواجهات فى محيط المنزل مع قوات الاحتلال استخدمت فيها الغاز المسيل للدموع.
كما هدمت قوات الاحتلال، الليلة الماضية، منزل سميح عاصى والد الأسير يوسف فى البلدة.
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