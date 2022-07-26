إيطاليا: إفريقيا لاعب أساسى بالنسبة لأمن الطاقة فى أوروبا

جدة - نرمين السيد - وقال وزير الخارجية والتعاون الدولى الإيطالى - فى تصريح أوردته وكالة الأنباء الإيطالية "آكى" - إن إبرام اتفاقات مع الجزائر والكونغو وأنجولا وموزمبيق يأتى فى إطار التحرر قدر الإمكان وفى أقرب وقت ممكن من الاعتماد على الغاز الروسى.

وأشار إلى أن هذه الاتفاقيات تضاف إلى تلك المبرمة مع شركاء آخرين، من الخليج العربى إلى بحر قزوين وإلى الإمدادات الأكبر من جانب الولايات المتحدة.

وأضاف أن الحرب الدائرة فى قلب أوروبا تجعل من الضرورى إعادة التفكير بمصادر وطرق إمدادات الطاقة.