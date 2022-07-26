جدة - نرمين السيد - وقال وزير الخارجية والتعاون الدولى الإيطالى - فى تصريح أوردته وكالة الأنباء الإيطالية "آكى" - إن إبرام اتفاقات مع الجزائر والكونغو وأنجولا وموزمبيق يأتى فى إطار التحرر قدر الإمكان وفى أقرب وقت ممكن من الاعتماد على الغاز الروسى.
وأشار إلى أن هذه الاتفاقيات تضاف إلى تلك المبرمة مع شركاء آخرين، من الخليج العربى إلى بحر قزوين وإلى الإمدادات الأكبر من جانب الولايات المتحدة.
وأضاف أن الحرب الدائرة فى قلب أوروبا تجعل من الضرورى إعادة التفكير بمصادر وطرق إمدادات الطاقة.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر إيطاليا: إفريقيا لاعب أساسى بالنسبة لأمن الطاقة فى أوروبا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.