العالم اليوم - "غازبروم" الروسية تشعل أسعار الغاز الأوروبي

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شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 26 يوليو 2022 01:22 مساءً - واصل سعر الغاز الأوروبي ارتفاعه الثلاثاء مسجلا أعلى مستوياته منذ سعره القياسي في آذار/مارس، غداة إعلان مجموعة غازبروم الروسية خفضا جديدا لإمداداتها إلى أوروبا عبر خط أنابيب نورد ستريم.

وجرى التداول بغاز تي تي إف الهولندي، الغاز الطبيعي المرجعي في أوروبا، بحدود سعر 189,75 يورو للميغاواط ساعة بعدما تخطى 190 يورو للميغاواط ساعة، مسجلا المستويات التي شهدها عند بدء أزمة أوكرانيا، بحسب وكالة الصحافة الفرنسية.

وكانت المجموعة الروسية العملاقة للطاقة غازبروم قد أعلنت أمس الاثنين أنها ستخفض شحنات الغاز إلى أوروبا عبر خط انابيب "نورد ستريم" إلى 33 مليون متر مكعب يوميا اعتبارا من الأربعاء.

وذكرت الشركة بأنها ستعلق عمل توربين آخر بسبب "مشكلة تقنية في المحرك".

وأوضحت عبر حسابها على تلغرام "ستصبح القدرة الإنتاجية لمحطة الضغط بورتوفايا 33 مليون متر مكعّب في 27 تموز/يوليو"، أي نحو 20% من سعة خط أنابيب "نورد ستريم" مقابل 40% حاليًا.

واقترحت المفوضية الأوروبية الأسبوع الماضي على الدول الأعضاء خفض استهلاكها للغاز بنسبة 15% على الأقلّ اعتبارا من آب/أغسطس من أجل قضاء فصل الشتاء بدون مواجهة كارثة كبرى.

وتوصلت الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي إلى اتفاق الثلاثاء بشأن كيفية خفض استهلاك الغاز بنسبة 15 في المئة وخفض اعتمادها على الإمدادات الروسية.

وقالت رئاسة الاتحاد الأوروبي "لم تكن مهمة مستحيلة!"، مضيفة "توصل الوزراء إلى اتفاق سياسي على خفض الطلب على الغاز قبيل الشتاء المقبل".

وكانت شحنات الغاز الروسي تمثل حوالى 40% من واردات الاتحاد الأوروبي حتى العام الماضي.

ورأى وزير الطاقة في الجمهورية التشيكية الثلاثاء أن ارتفاع أسعار الغاز "دليل إضافي" على ضرورة أن "تخفّض أوروبا، في أسرع وقت ممكن، اعتمادها" على الغاز الروسي.

وتتولى الجمهورية التشيكية الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي.

ومن ناحية النفط، ارتفع سعر برميل خام برنت من بحر الشمال للتسليم في أيلول/سبتمبر 1,45% إلى 106,67 دولار.

وارتفع سعر برميل النفط الأميركي غرب تكساس الوسيط للتسليم في نفس الشهر بنسبة 1,73% إلى 98,37 دولار.

وأوضح المحلّل لدى شركة الوساطة المالية البريطانية "أكتيف تريدز" ريكاردو ايفانجيليستا أن المخاوف بشأن إمدادات أوروبا من الغاز الروسي لها تأثير جانبي على أسعار النفط إذ "من المرجّح أن يؤدي ضغط محتمل للغاز المسلّم إلى أوروبا إلى ارتفاع الطلب على النفط وأنواع موارد طاقة أخرى مثل الديزل".

وقال المحلّل ستيفن إينيس من شركة "اس بي آي أسيت مانجمنت" السويسرية إن "العرض المادي المحدود والذي زاد بسبب خفض إمدادات الغاز الروسي، هو مصدر الأرباح"، بحسب وكالة الصحافة الفرنسية.

ولفت إلى أن اتساع فجوة الأسعار بين خام برنت وغرب تكساس الوسيط (بين 8 و9 دولارات الآن)، "علامة على تشديد أكبر في أوروبا من ما هو الوضع في الولايات المتحدة".

الكرملين يأمل في تركيب توربين نورد ستريم 1 "عاجلا وليس آجلا"

من جانبه، أكد المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، اليوم الثلاثاء أن التوربين الذي يعمل بالغاز في خط الأنابيب الروسي نورد ستريم 1 لم يصل بعد من كندا حيث تجرى له أعمال صيانة لكن موسكو تأمل أن يتم تركيبه "عاجلا وليس آجلا".

وأضاف أن العقوبات المفروضة على روسيا تعقد عمل خط أنابيب نوردستريم 1 مما يخفض إمدادات الغاز لأوروبا إلى 20 بالمئة فقط من طاقة الخط خلال أعمال الصيانة.