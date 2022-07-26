نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موقع نتائج التوجيهي 2022 فلسطين استخراج نتائج الثانوية العامة tawjihi mohe ps في المقال التالي

عمر شويل - جدة موقع نتائج التوجيهي 2022 فلسطين ، من أكثر المواقع بحثا في الوقت الحالي فجميع الطلاب يريدون معرفة نتائج الثانوية العامة فلسطين 2022 برقم الجلوس. ساعات قليلة باتت تفصلنا عن الموعد الرسمي لها، ومن المرجح أن تكون في الثلاثين من شهر يوليو حسب ما أعلنت عنه من مصادر وزارة التربية والتعليم الفلسطينية. سيكون في إمكان كل طالب استخراج نتيجته بشكل إلكتروني من خلال الدخول إلى رابط نتائج التوجيهي 2022 فلسطين mohe.ps. وهذه النتائج مفصلية وهامة في مسار كل طالب من أجل الانتقال إلى مرحلة التعليم العالي. وهذا يشمل كل من الضفة الغربية والقدس وقطاع غزة أيضا، وفي هذا المقال سنعرض لكم طريقة الاستعلام عن نتائج توجيهي 2022 في فلسطين tawjihi وأهم الخطوات التي يجب أن يتبعها الطالب للحصول على درجاته.

موقع نتائج التوجيهي 2022 فلسطين

من خلال موقع نتائج التوجيهي 2022 فلسطين سيتمكن كل طلاب هذه المرحلة من الاطلاع على درجاتهم في الامتحانات. ضمن نتائج الثانوية العامة 2022 فلسطين برقم الجلوس tawjihi، كانت وزارة التربية والتعليم حريصة على إجراء الامتحانات في أجواء غلب عليها الانضباط وعمليات التصحيح أيضا انطلقت بعد انتهاء الامتحانات في الرابع من يوليو، وستعرض للطلاب على رابط نتائج التوجيهي 2022 فلسطين mohe ps.

نتائج الثانوية العامة 2022 فلسطين

تقدم لامتحانات التوجيهي أزيد من 87 ألف طالب، والآن هم يترقبون نتائج التوجيهي 2022 في فلسطين برقم الجلوس. يذكر أن هذه الدورة هي الأولى، وستمنح للطلاب فرصة أداء امتحانات الدور الثاني بعد عشرة أيام من الإعلان عن النتائج. والاستعلام عن النتائج يكون من خلال رابط فحص نتائج الثانوية العامة فلسطين mohe ps. وفيما يلي من النقاط نقدم لكم بشكل مفصل آلية الاستعلام عن نتائج tawjihi:

بداية أول خطوة يقوم بها الطالب هي الولوج إلى موقع وزارة التربية والتعليم الفلسطينية على الإنترنت

بعد أن يتمكن من الدخول لواجهة الموقع، عليه أن يضغط على تبويب نتائج الثانوية العامة في فلسطين

يتعين عليه أن يقوم بإدراج رقم الجلوس الامتحاني في المكان المخصص له، وهو يتكون من ستة حتى ثمانية أرقام.

يضغط على زر إظهار النتيجة التي يرغب في الحصول عليها، وستظهر له الدرجة الخاصة به والتقدير.

الاشتراك في خدمة جوال نتائج التوجيهي

خصصت الوزارة أكثر من طريقة لعرض نتائج الثانوية العامة في فلسطين، إذ أنه يتاح لكم الاستعلام عنها بطريقة أخرى من خلال الاشتراك في خدمة الرسائل النصية المجانية لاستخراج نتائج توجيهي، وهذه الخدمة تخص كل متعاملي شبكة جوّال وأوريدو أيضا، لكل من سكان الضفة الغربية وغزة أيضا، كل ما عليكم فعله لاستخراج النتائج هو اتباع الخطوات التالية على هواتفكم المحمولة:

من الهاتف الجوال الخاص بالمستعلم، عليه أن يقوم بكتابة w إن كان من الضفة الغربية. ثم يضيف رقم التسجيل، وإن كان مقيما في قطاع غزة، عليه أن يضع رمز G متبوعا برقم التسجيل.

يتوجب عليه إرسال الكود إلى الرقم 37022 الخاص بخدمة نتائج التوجيهي على الجوال.

سيتم إرسال رسالة نصية له إن كانت النتائج قد ظهرت، ولن ينقص من رصيده شيء لأن هذه الخدمة مجانية.

رابط فحص نتائج التوجيهي 2022 في فلسطين

نفت وزارة التربية الفلسطينية الشائعات المتداولة بخصوص ظهور نتائج توجيهي 2022 في فلسطين بالاسم ورقم الجلوس. وأشار المدير العام للقياس والتقويم محمد عواد بأن النتائج ستظهر قبل شهر أغسطس. ويتم الآن تجهيز رابط نتائج التوجيهي فلسطين 2022 من طرف الجهات المختصة ليتم إتاحة النتائج عليه ويقوم كل طالب باستخراج نتائجه. وفي حال لم ينجح الطالب في الدورة الأولى يمكنه اجتياز امتحانات الدور الثاني.

بهذا نكون قد وصلنا إلى خاتمة المقال الذي تحدثنا فيه عن موقع نتائج التوجيهي 2022 فلسطين الذي يعرض نتائج الطلاب الفلسطينيين. الذين ينتظرون الحصول على نتائج الثانوية العامة فلسطين 2022، وهذا بعد استكمال أعمال التصحيح والتدقيق. في كل المراكز بجميع المحافظات، وقد بدأ العد التنازلي لعرض النتائج من خلال رابط فحص نتائج توجيهي 2022 tawjihi mohe ps.