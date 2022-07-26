نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد نتيجة الثانوية العامة ٢٠٢٢ رابط استخراج نتائج الطلاب برقم الجلوس موقع وزارة التربية والتعليم في المقال التالي

عمر شويل - جدة موعد نتيجة الثانوية العامة ٢٠٢٢، يترقب الكثير من أولياء الأمور الآن موعد نتيجة الثانوية العامة للعام الحالي ٢٠٢٢ وذلك بعد نهاية امتحانات الثانوية العامة ٢٠٢٢ منذ يوم الخميس الماضي والموافق الواحد والعشرين من شهر يوليو الجاري ٢٠٢٢ حيث تم الاعلان من قبل وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني من خلال صفحتها الرسمية كامل التفاصيل حول موعد اعلان نتائج الثانوية العامة ٢٠٢٢.

موعد نتيجة الثانوية العامة ٢٠٢٢

كما يترقب الجميع الآن موعد نتيجة الثانوية العامة ٢٠٢٢ وذلك بعد نهاية امتحانات الثانوية العامة ٢٠٢٢ وذلك يوم الخميس الماضي، حيث ينتظر الآباء والأمهات نتيجة الثانوية لمعرفة مصير أولادهم من خلال الكليات وقبل ذلك التقديم من خلال التنسيق كما يجيب على طلاب الثانوية العامة اجتياز درجات النجاح من أجل الحصول على شهادة الثانوية العامة، وأعلن الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني أن نتيجة الثانوية العامة عن العام الحالي ستكون في الأسبوع الأول من شهر أغسطس المقبل.

كما ‏أكد الدكتور طارق شوقي أن تصحيح امتحانات الثانوية العامة يجري بشكل إلكتروني على غرار العام الماضي مؤكداً أنه لا مجال للخطأ البشري داخل عملية التصحيح، وتابع ‏الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، إن التصحيح الإلكتروني لامتحانات الثانوية العامة لا يخطيء لأنه ليس فيه عنصر بشري، لذلك التظلمات ليس لها فائدة لكنه حق قانوني، مؤكدا أن تظلمات العام الماضي لم تغير نتيجة أي طالب، ‏مضيفا خلال برنامج “يحدث في مصر” أن الطلاب اعتادوا على التظلمات عندما كان التصحيح يدويا، لكن الآن التصحيح إلكترونيا.

خطوات الحصول على نتيجة الثانوية العامة ٢٠٢٢

وقد حددت وزارة التربية والتعليم موقع خاص لعرض النتيجة من أجل تجنب الضغط على المواقع عند ظهورها كما حدث في العام الماضي، بالإضافة إلى موقع تم تخصيصه أيضاً لتقديم الالتماسات فور ظهور النتيجة، كما أنه من المتوقع أن يتم فتح باب الالتماسات بعد ظهور النتيجة بيوم.

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