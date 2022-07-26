العالم اليوم - الوجبة المخيفة على متن الطائرة.. أسوأ مما تتوقع

انتم الان تتابعون خبر الوجبة المخيفة على متن الطائرة.. أسوأ مما تتوقع من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 26 يوليو 2022 12:21 مساءً - يشكو الكثير من المسافرين من الطعام الذي يقدم لهم على متن الطائرات، لكن هذه القصة تجاوزت كل ذلك بسبب ما احتوت من بقايا حيوان مفترس.

وذكرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية أن مضيفة طيران على متن شركة "صن إكسبرس" الألمانية التركية اكتشفت وجود رأس أفعى مقطوع في وجبة فطور، ولكن بعدما وضعت بعضا منها في بطنها.

ووقعت الحادثة أثناء رحلة انطلقت، الأسبوع الماضي، من العاصمة التركية أنقرة إلى مدينة دوسلدورف في غربي ألمانيا، واستغرقت الرحلة نحو 3ساعات و45 دقيقة.

وخلال هذه الرحلة المتوسطة نسبيا، تقدم المضيفات في الطائرة وجبة للركاب، ثم يتناولن وجبتهن بعد ذلك.

وكانت في هذه الحالة وجبة إفطار، لكون الرحلة جاءت في فترة الصباح.

ونُشرت تفاصيل القصة عبر فيديو جرى تداوله على منصات التواصل الاجتماعي، وأظهر كيف كان رأس الأفعى مخبأ أسفل وجبة الرايفولي (نوع من المعكرونة) والخضروات الورقية.

وتركيا موطن عشرات الأنواع من الثعابين، وبعضها سام للغاية، لكن تلك التي عثر عليها في طعام الطائرة لا يتطابق معها.

وإثر الحادثة، أعلنت شركة الطيران وقف مع شركة التموين المسؤولة عن توفير الوجبات، ريثما يجري استكمال التحقيق.

وهذه ليست أول مرة تقع فيها شركة التموين في مشكلة، إذ تحدثت بلاغات سابقة عن وجود عفن في الوجبات التي تقدمها.

وقال متحدث باسم الشركة إن ضمان رحلة آمنة ومريحة للطواقم والركاب على حد سواء يتصدر أولويات الشركة.

وأضاف أن الذي حدث أمر غير مقبول، مشيرا إلى فتح تحقيق في الحادث.