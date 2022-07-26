العالم اليوم - بسبب التضخم.. "وول مارت" تخفض توقعاتها لأرباح 2022

انتم الان تتابعون خبر بسبب التضخم.. "وول مارت" تخفض توقعاتها لأرباح 2022 من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 26 يوليو 2022 12:21 مساءً - خفضت شركة "وول مارت" الأميركية من توقعاتها لنمو أرباحها الإجمالية للعام الجاري، وأشارت إلى أن الأرباح السنوية المتوقعة ستتراجع بنسبة تتراوح بين 11 و 13 بالمئة.

وكانت توقعات "وول مارت" السابقة قد أشارت إلى تراجع الأرباح الإجمالية للعام الحالي بنسبة 1 بالمئة.

وقالت أكبر شركات البيع بالتجزئة في العالم، إنها تتوقع نمو المبيعات في متاجرها بالولايات المتحدة بنسبة 6 بالمئة في النصف الثاني من العام الجاري، مقابل توقعات سابقة بنمو يترواح بين 4 و 5 بالمئة.

وأرجعت الشركة تخفيض توقعاتها للنمو إلى ارتفاع التضخم، بالإضافة إلى تغير نمط المستهلكين في أميركا، فبات الجزء الأكبر من الإنفاق يذهب إلى الأساسيات، كالمواد الغذائية، بينما تراجع الإنفاق على السلع الأخرى، كالملابس والإلكترونيات.

وقال المحلل بشركة "غلوبال داتا ريتايل"، نيل سوندرز، إن "إعلان "وول مارت" يوضح أن هوامش ربح المواد الغذائية "أقل بكثير" من هوامش الربح بالسلع الأخرى، والتي لا يشتريها المستهلكون حاليًا" بحسب وكالة الصحافة الفرنسية.

وأضاف سوندرز أن "وول مارت" تمكنت من التعامل مع مشكلات تتعلق بارتفاع تكاليف الشحن والعمالة أثناء جائحة كورونا، إلا أنها لم تتجاوزها بشكل كامل، مما يؤثر أيضًا على أرباحها للعام الحالي.