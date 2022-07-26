الصين توجه تحذيرات قوية لتايوان

جدة - نرمين السيد - وكان وزير خارجية الصين، قد أكد فى وقت سابق، إنه لا توجد قوة أو دولة يمكنها فصل تايوان عن بلاده، كذلك قال وزير الدفاع الصينى، وى فنجه، إن "بكين تريد الوحدة مع تايوان بطريقة سلمية"، مشيرا إلى أن بلاده على استعداد لبذل كل ما تستطيع لضم تايوان.

وتراجعت العلاقات بين الصين وتايوان إلى أدنى مستوياتها منذ عشرات السنين، حيث ترى الصين أن تايوان جزء من البر الرئيسى الصينى، ولكنها تتمتع بحكم ديمقراطى إقليمى، بينما تسعى تايوان للاستقلال وإقامة علاقات مع الولايات المتحدة الأمريكية، وشراء سلاح.