جدة - نرمين السيد - ويتزامن هذا الإجراء مع مخاوف فى السوق الأوروبية من أن يؤدى ذلك إلى تفاقم نقص الغاز فى أوروبا، إذ أعربت بعض البلدان من بينها ألمانيا والنمسا عن مخاوفها من حجم الغاز فى البلاد خلال فصل الشتاء المقبل.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر عاجل- ارتفاع جديد فى أسعار الغاز بـ أوروبا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.