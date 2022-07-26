عاجل- تعطل مفاعلات نووية فى فرنسا (الأسباب والتفاصيل)

جدة - نرمين السيد - قالت وسائل الإعلام الفرنسية، إن "ارتفاع درجة حرارة الطقس دفع بشكل غير طبيعى، شركة الكهرباء إلى إيقاف أجزاء من المفاعلات فى محطات الطاقة النووية فى البلاد، وذلك بسبب حدوث نقص فى كميات مياه الخزانات التى كانت مصدرا لتبريد المفاعلات".
وسيؤدى تعليق عمل محطات الكهرباء إلى انخفاض فى إنتاج الطاقة بفرنسا بنسبة 50%.
وبحسب وسائل الإعلام الدولية، تجاوزت درجات الحرارة فى بعض الدول الأوروبية 40 درجة مئوية، الأمر الذى أسفر عن نشوب الحرائق التى دمرت مئات الغابات وأضرت بالمحاصيل، فضلا عن وفاة الآلاف من المواطنين.
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