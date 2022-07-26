الاتحاد الأوروبى: علينا الاستعداد لانقطاع الغاز الروسى فى أى لحظة

جدة - نرمين السيد - أكد الاتحاد الأوروبى على ضرورة الاستعداد لانقطاع الغاز الروسى فى أى لحظة، وذلك بعدما أعلنت شركة "غازبروم" الروسية أنها ستوقف تشغيل توربين "سيمنز" آخر فى "السيل الشمالى-1".





وقال رئيس الوزراء التشيكى يوزف سيكيلا، الذى تتولى بلاده حاليا الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبى، إن "خفض إمدادات الغاز الروسى الذى أعلنته مجموعة غازبروم هو دليل جديد على وجوب عدم الاعتماد على موسكو".

وكانت شركة "غازبروم" الروسية، قد أعلنت أمس الإثنين، أنها أوقفت تشغيل توربين آخر لشركة "سيمنز" الألمانية يستخدم فى محطة "بورتوفايا" لضخ الغاز عبر خط أنابيب "السيل الشمالى-1" بسبب أعمال صيانة.

وذكرت الشركة الروسية -فى بيان- أنه تم إيقاف تشغيل توربين آخر من شركة "سيمنز"، مشيرة إلى أن إمدادات الغاز الطبيعى الروسى عبر "السيل الشمالي-1" اعتبارا من 27 يوليو الجارى لن تتجاوز 33 مليون متر مكعب فى اليوم.

يشار إلى أنه منذ منتصف يونيو الماضى، يتم تشغيل خط الأنابيب "السيل الشمالى-1" لضخ الغاز من روسيا إلى أوروبا بنسبة 40% فقط من الطاقة القصوى بسبب عدم إعادة كندا توربينات غاز بعد إصلاحها بذريعة العقوبات الكندية ضد روسيا. ولكن قررت كندا فى 9 يوليو الجارى إعادة توربين "سيمنز"، الذى تم إصلاحه، بينما ذكرت المفوضية الأوروبية أن إعادة كندا لتوربينات "السيل الشمالى-1" لا تنتهك عقوبات الاتحاد الأوروبى المفروضة على روسيا لأنها لا تنطبق على معدات نقل الغاز.