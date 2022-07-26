العالم اليوم - الذهب عالق في نطاق محدود قبيل رفع متوقع للفائدة الأميركية

انتم الان تتابعون خبر الذهب عالق في نطاق محدود قبيل رفع متوقع للفائدة الأميركية من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 26 يوليو 2022 11:15 صباحاً - ارتفعت أسعار الذهب بعض الشيء، وتأرجحت داخل نطاق محدود خلال اليوم مع تراجع الدولار، بينما تجنب المستثمرون الرهانات الكبيرة قبيل الرفع المتوقع لأسعار الفائدة الأميركية.

وزاد سعر الذهب 0.5 في المئة في المعاملات الفورية إلى 1726.83 دولار للأونصة بحلول الساعة 0725 بتوقيت غرينتش.

وارتفعت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.3 بالمئة إلى 1724.90 دولار للأونصة.

وانخفض الدولار للجلسة الرابعة على التوالي، فهبط 0.1 بالمئة مقابل العملات المنافسة مما يجعل الذهب المقوم بالدولار أقل تكلفة بالنسبة لحائزي العملات الأخرى.

ومن المتوقع على نطاق واسع أن يرفع مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس غدا الأربعاء. ومن شأن رفع الفائدة بهذا القدر الكبير أن ينهي عمليا دعم الاقتصاد في فترة انتشار جائحة كوفيد-19.

ويزيد رفع الفائدة من تكلفة الفرصة البديلة لاقتناء الذهب الذي لا يدر عوائد ثابتة.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 1.2 بالمئة إلى 18.63 دولار للأونصة، وزاد البلاتين 0.9 بالمئة إلى 887.10 دولار، كما صعد البلاديوم 0.5 بالمئة إلى 2018.09 دولار.