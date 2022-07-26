العالم اليوم - نتائج مخيبة لبنك سويسري تهبط بأسهم أوروبا

انتم الان تتابعون خبر نتائج مخيبة لبنك سويسري تهبط بأسهم أوروبا من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 26 يوليو 2022 11:15 صباحاً - هبطت الأسهم الأوروبية اليوم الثلاثاء متأثرة بتراجع أسهم متاجر البيع بالتجزئة وسهم بنك يو.بي.إس السويسري مما عوض أثر ارتفاع أسهم شركات النفط وسهم يونيليفر الذي زاد بعد توقعات بارتفاع المبيعات.

وتراجع المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.1 بالمئة بحلول الساعة 0722 بتوقيت غرينتش وسط مخاوف من ركود اقتصادي.

ومن المقرر أن تخفض روسيا بدرجة أكبر إمداداتها من الغاز لأوروبا في حين يترقب المستثمرون رفعا محتملا للفائدة الأميركية في اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي غدا الأربعاء.

وكانت أسهم شركات البيع بالتجزئة أكبر خاسر ونزل مؤشرها الفرعي 2.3 بالمئة متأثرا بتحذيرات بشأن الأرباح من سلسلة متاجر وول مارت الأميركية.

وكان أكبر رابح سهم شركة يونيليفر الذي ارتفع 2.2 بالمئة بعد أن رفعت الشركة توقعاتها للمبيعات في العام بأكمله.

وهبط سهم بنك يو.بي.إس السويسري 5.7 بالمئة بعد أن سجل ربحا صافيا أقل من المتوقع في الربع الثاني من العام.

وحقق البنك السويسري صافي ربح عائد للمساهمين قدره 2.108 مليار دولار، بارتفاع نسبته 5 بالمئة بالمقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي، ولكن جاءت دون التوقعات عند 2.403 مليار دولار.