تغريدة تضع بايدن فى موقف حرج.. وتعليقات ساخرة للأمريكيين

جدة - نرمين السيد - وكتب بايدن تغريدة على "تويتر"، مساء أمس الإثنين، بشأن أسعار الوقود التى ارتفعت كثيرا فى الأشهر الأخيرة وأصبحت عبئا يلاحق الأمريكيين، إلا أنه وقع فى خطأ مطبعى، وهو الأمر الذى استغله خصومه وخصوصا أعضاء الحزب الجمهورى المعارض، الذى وجهوا له انتقادا آخر.

وجاء الخطأ فى الرسم المرفق بالتغريدة، فعوضا عن كلمة (Person) أى شخص، كانت الكلمة المكتوبة (peson)، والخطأ هو سقوط أحد أحرف هذه الكلمة.

وعلى الرغم من أنه هناك احتمالا كبيرا أن يكون الخطأ المطبعى مهمة فريقه الإعلامى، إلا أن أمريكيين حملوا بايدن مسؤولية الخطأ، وخصوصا أعضاء الحزب الجمهورى، إذ قال الصحفى فى صحيفة "واشنطن تايمز" مايك جلين، ساخرا: "بالنسبة إلى (peson)؟ هذا أمر عظيم".

وبدوره، كتب السيناتور عن الحزب الجمهورى، بيل كاسيدى، "أن الأمريكيين يدفعون أكثر من 100 مليون دولار شهريا على مستوى (peson)". أما الكاتب مارك هيمنجواى فتساءل عن الكفاءة اللغوية لفريق بايدن، متحدثا عن احتمال وجود خطأ مطبعى متعمد.

وكان بايدن، يروج فى تغريدته للانخفاض الذى طرأ على أسعار الوقود وينسب إلى نفسه الفضل فى ذلك، فى حين أن كثيرا من الأمريكيين لا يزالون يواجهون مستويات شبه قياسية من أسعار الوقود.