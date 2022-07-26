بولندا تستقبل أكثر من 5 ملايين لاجئ أوكرانى

جدة - نرمين السيد - ذكرت وكالة حرس الحدود البولندية، أن عدد اللاجئين الفارين من أوكرانيا إلى بولندا، ارتفع إلى 5 ملايين و36 ألف لاجئ، وذلك منذ بداية العملية العسكرية الروسية فى أوكرانيا فى 24 من شهر فبراير الماضى.





وأوضحت الوكالة - وفقا لراديو "بولندا" اليوم الثلاثاء - أن البلاد استقبلت أمس الإثنين، نحو 21 ألف لاجئ وافد من أوكرانيا، مقابل 22 ألفا و600 لاجئ فى اليوم السابق عليه، فيما غادر 3.1 مليون لاجئ البلاد عائدين إلى أوكرانيا، وذلك منذ فبراير الماضي. يشار إلى أن بولندا مررت فى شهر مارس الماضى، مشروع قانون يقدم حزمة دعم واسعة النطاق للاجئين الأوكرانيين الفارين من بلادهم، يتم بموجبه منحهم إقامة قانونية فى بولندا ويكفل لهم حق الحصول على التعليم والرعاية الصحية وخدمات اجتماعية.

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