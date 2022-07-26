الطاقة الأوروبية: قرار روسيا بخفض صادرات الغاز سياسى ولا مبررات تقنية له

جدة - نرمين السيد - جاء ذلك بعدما أعلنت شركة "غازبروم" الروسية، فى وقت سابق، خفض شحناتها من الغاز إلى أوروبا عبر خط أنابيب "نورد ستريم"، مبررة ذلك بعدم قيام شركة "سيمنز" الألمانية بصيانة المعدات الضرورية.

فيما حذر الرئيس الأوكرانى فولوديمير زيلينسكى من أن الكرملين يشن "حرب غاز مفتوحة" ضد أوروبا، وذلك بعدما تراجعت صادرات الغاز الروسى إلى القارة العجوز بشكل مطرد منذ بدء فرض العقوبات الغربية على موسكو.

وقال السياسيون فى أوروبا مرارًا وتكرارًا، إن روسيا قد توقف الغاز هذا الشتاء، وهى خطوة من شأنها أن تدفع ألمانيا إلى الركود وتضر بالمستهلكين الذين تضرروا بالفعل من ارتفاع التضخم، بينما تقول موسكو، إنها غير مهتمة بوقف كامل لإمدادات الغاز لأوروبا.