بايدن يشن هجوما عنيفا على ترامب

جدة - نرمين السيد - وقال بايدن: إن "عناصر إنفاذ القانون تعرضوا لجحيم القرون الوسطى على مدى 3 ساعات، ونزفوا دماء وسط مجزرة"، مضيفا أن ترامب لم يكن لديه الشجاعة للتحرك، حسب تعبيره.

وكانت لجنة التحقيق فى اجتياح الكونجرس الأمريكى "الكابيتول" قد أكدت -مؤخرا- أنها حصلت على أدلة جوهرية تظهر أن تغريدة للرئيس الأمريكى السابق دونالد ترامب حفزت "جماعات متطرفة" على اقتحام الكابيتول يوم 6 يناير 2021.