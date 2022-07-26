جدة - نرمين السيد - وقال بايدن: إن "عناصر إنفاذ القانون تعرضوا لجحيم القرون الوسطى على مدى 3 ساعات، ونزفوا دماء وسط مجزرة"، مضيفا أن ترامب لم يكن لديه الشجاعة للتحرك، حسب تعبيره.
وكانت لجنة التحقيق فى اجتياح الكونجرس الأمريكى "الكابيتول" قد أكدت -مؤخرا- أنها حصلت على أدلة جوهرية تظهر أن تغريدة للرئيس الأمريكى السابق دونالد ترامب حفزت "جماعات متطرفة" على اقتحام الكابيتول يوم 6 يناير 2021.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر بايدن يشن هجوما عنيفا على ترامب على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.