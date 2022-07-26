نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مواصفات Xiaomi Redmi K50i 5G اصدار شاومي الجديد صاحب البطارية العملاقة في المقال التالي

عمر شويل - جدة تم تحقيق المعادلة الصعبة من خلال هاتف شاومي الجديد Xiaomi Redmi K50i، فهو أحد الهواتف الذكية التي تندرج تحت الفئة المتوسطة وعلى الرغم من ذلك يوفر عدد كبير من المميزات التي تحققها الفئة الأعلى ولكن بسعر مناسب لعدد كبير من المستخدمين، الهاتف يأتي بإصدارين الأول بمساحة تخزين داخلية 128/ 6 جيجا رام، والإصدار الثاني من الهاتف بمساحة داخلية 256 جيجا بايت/ 8 جيجا رام، وقد أعلنت الشركة الصينية القائمة على إنتاج الهاتف طرحه بالأسواق مع الكشف عن مواصفات ومميزات الهاتف التي نتعرف عليها خلال مقالنا اليوم.

مواصفات هاتف Xiaomi Redmi K50i

آخر إصدار من شاومي هاتفنا اليوم يأتي بمعالج ثماني النواة من نوع ميديا تيك Dimensity 8100، إلى جانب معالج رسوم Mali-G610 MC6، أما عن واجهة تشغيل الهاتف فهي من الطراز الحديث MIUI 13 الخاص بأجهزة الأندرويد والهاتف يأتي بنظام تشغيل أندرويد 12.

شاشة الهاتف من نوع FFS LCD وحجمها يبلغ 6.6 بوصة، وتبلغ نسبة البيكسل لكل بوصة من الشاشة حوالي 407 بيكسل، وقد تم توفير طبقة حماية الشاشة من الجيل الثالث، إلى جانب خاصية Dolby Vision، أما عن قوة إضاءة الشاشة تتراوح من 500 شمعة حتى 600 شمعة.

بطاية الهاتف صاحبة الحجم الكبير حيث تبلغ • 5080 مللي أمبير، وهي مصنوعة من نوع ليثيوم Li-Po وشاحن بقوة 67 واط مع وجود دعم للشحن السريع.

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مواصفات كاميرا هاتف Xiaomi Redmi K50i

الهاتف مزود بثلاث كاميرات خلفية، الكاميرا الخلفية الأساسية تبلغ دقتها 64 ميجا بيكسل، أما عن دقة الكاميرا الخلفية الثانية وهي كاميرا التوسيع الواسع تبلغ 8 ميجا بيكسل، أما عن دقة الكاميرا الثالثة الماكرو تبلغ 2 ميجا بيكسل مع وجود فلاش خلفي قوي بجانب الثلاث كاميرات، أما عن كاميرا الهاتف الأمامية لتصوير السيلفي فقد جاءت بدقة عالية 16 ميجا بيكسل غير مزودة بفلاش.

سعر بيع هاتف Xiaomi Redmi K50i

يأتي سعر بيع هاتف Xiaomi Redmi K50i ما يعادل 326 دولار أمريكي، وهو يصنف ضمن هواتف الفئة المتوسطة، وقد أشار خبراء التقنية أن المميزات ومواصفات الهاتف مناسبة إلى حد كبير مع سعر تداوله.

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