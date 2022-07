قمة إسبانية إيطالية.. موعد مباراة برشلونة ويوفنتوس الودية والقنوات الناقلة

عمر شويل - جدة مباراة برشلونة ويوفنتوس ، في إطار الاستعدادات القوية والنهائية التي تخوضها الفرق العالمية، والأندية الأوروبية على وجه الخصوص، يستضيف صباح الأربعاء 27 يوليو 2022، ملعب كوتون بول في مدينة دالاس الأمريكية، فعاليات المواجهة القوية والمرتقبة، والتي تضاهي النهائيات الأوروبية الكبرى، تجمع فريقا يوفنتوس وبرشلونة ، الساعيان لتحقيق أقصى استفادة من المواجهة، والتي تندرج في إطار بطولة الأبطال الدولية التي تحتضنها الولايات المتحدة الأمريكية، وتضم نخبة من أقوى الفرق العالمية.

في السطور التالية، نستعرض سويًا كافة التفاصيل والأخبار والكواليس حول موعد مباراة برشلونة ويوفنتوس والقنوات الناقلة ، فضلًا عن نتائج الفريقين في الموسم الماضي في كافة المسابقات، وآخر استعداداتهما للموسم الجديد، ونختتم بالحديث حول تاريخ مواجهات برشلونة ويوفنتوس .

مرة أخرى، يجدد فريقا برشلونة ويوفنتوس الموعد مع مواجهة جديدة.

وذلك منذ آخر لقاء جمعهما قبل نحو عام، في إطار بطولة كأس جوهان غامبر.

وهي البطولة التي ينظمها الفريق الكتالوني، وهو الأكثر تتويجًا بلقبها (44 بطولة).

حيثما فاز البارسا على الفريق الإيطالي في نهائي النسخة الماضية، بثلاثية نظيفة.

وبعيدًا عن المواجهة الأخيرة، فإن الفريقان كما أسلفنا، يسعيان لتحقيق الاستفادة القصوى.

وذلك قبل أيام قليلة، من انطلاقة الموسم الجديد على مستوى الدوريات المحلية الأوروبية.

قبل أشهر أخرى، من بداية النسخ الجديدة في بطولات دوري أبطال أوروبا والدوري الأوروبي وأيضًا دوري المؤتمر الأوروبي.

نادي برشلونة

نستهل تغطيتنا مع نادي برشلونة الإسباني ، والذي خاض رحلة مميزة في الميركاتو الصيفي.

نجم عنه إبرام العديد من الصفقات المميزة في مختلف الخطوط، أبرزها البولندي ليفاندوفسكي.

وبشكل عام، يسعى البلوجرانا لاستعادة هيبته الأوروبية والدولية.

more of this pls pic.twitter.com/Xp27Hy0F7F

— FC Barcelona (@FCBarcelona)