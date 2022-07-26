نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر التسجيل في التأهيل الشامل برقم الهوية للحصول على الدعم 1143 وشروط التقديم وسلم اعانات التأهيل في المقال التالي

عمر شويل - جدة التسجيل في التأهيل الشامل, من أهم البرامج الاجتماعية التي تقدمها وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية هو برنامج التاهيل الشامل, وهذا البرنامج مخصص الى المواطنين الذين يعانون من إعاقة خلقية أو جسدية نتيجة عن حادثة او لاي سبب كان, ومن هنا حرصت الحكومة السعودية أن تقدم دعم التاهيل الشامل الذي يساعد المواطنين الذين يعانون من الاعاقة, لمساعدتهم في أعباء الحياة والدواء, ويتم صرف دعم مادي بشكل شهري للمستفيدين من الدعم بشكل شهري وسنقدم لكم خطوات التسجيل وشروط التقديم للحصول على الدعم.

التسجيل في التأهيل الشامل برقم الهوية 1443

من خلال موقع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية التسجيل فى التأهيل الكتروني, وهذا بعد توافق جميع الشروط لقبول الطلب والحصول على الدعم, خطوات التسجيل هي:

قم بالدخول الي موقع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.

ثم قم بتسجيل الدخول بكتابة اسم المستخدم وكلمة المرور.

ثم الضغط على أيقونة تسجيل.

بعد ذلك من القائمة الرئيسية قم بالنقر على خدمات الوزارة.

ثم اختيار الخدمات الإلكترونية.

قم باختيار خدمة الإعانة المالية لذوي الاعاقة.

ستظهر أمامك صفحة التسجيل قم بملئ البيانات المطلوبة ( اسم المستخدم, رقم الهوية, رقم الجوال).

قم بمراجعة البيانات التي تم إدخالها بشكل الصحيح.

ثم الموافقة علي الشروط والاحكام.

قم بالضغط علي تقديم الطلب.

سيتم ارسال رسالة نصية بكود الطلب.

يمكنك من خلال رقم الطلب الاستعلام عن التاهيل الشامل.

شروط الحصول على اعانة التاهيل الشامل

حددت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية شروط خاصة للحصول على دعم التأهيل الشامل, الشروط هي:

أن يكون المواطن المتقدم سعودي الجنسية.

ألا يزيد عمر المتقدم وقت حدوث الاعاقة 45 عام.

أن يكون المتقدم من سكان المملكة العربية السعودية.

يشترط أن يكون المتقدم من المستفيدين من خدمات الإيواء.

ان يكون مسجل في وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.

يشترط حصول المتقدم على مستندات وشهادات طبية توضح الاعاقة.

أن يكون نوع الإعاقة التي يعاني منها المتقدم من الإعاقات التي يدعمها التاهيل الشامل.

ألا يزيد الدخل الشهري للمتقدم عن 4000 ريال سعودي.

سلم اعانة التاهيل الشامل 1443