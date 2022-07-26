نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أبرز مواصفات الإصدار الأخير من هواتف شاومي وسعره بالسعودية مفاجئ في المقال التالي

عمر شويل - جدة أصبحت شركة شاومي الصينية أحد الشركات الرائدة في مجال الهواتف الذكية، ومؤخراً قامت بطرح هاتف Xiaomi Redmi K50i بالأسواق ضمن الفئة المتوسطة، فمنذ اللحظة الأولى لتواجد هواتف شاومي حازت على ثقة المستخدمين نظراً للمميزات التي تقدمها لأصحاب الهواتف الذكية مقابل سعر بسيط يناسب عدد كبير من الأشخاص، إلى جانب توفيرها لأفضل متطلبات الجيل الجديد من الشباب من خلال إصداراتها الأخيرة مثل هاتفنا اليوم الذي يحمل بطارية كبيرة تناسب الاستخدام اليومي خارج المنزل دون الحاجة إلى شحن الهاتف.

الإصدار الأخير من شاومي هاتف Xiaomi Redmi K50i

تم طرح الهاتف مع واجهة الاستخدام الخاصة بهواتف شاومي المتعارف عليها الخاصة بإصدار “MIUI 13، مع نظام تشغيل أندرويد 12 مع دعم شريحتي اتصال مدعومة بكافة الشبكات الخاصة بالجيل الثاني والثالث والرابع والخامس.

أما عن كاميرات هاتف ريدمي K50i فهو مزود بكاميرا أمامية غير مصحوبة بفلاش دقتها تصل إلى 16 ميجا بيكسل وتبلغ فتحة العدسة f/2.5، أما الكاميرات الخلفية فهي ثلاث مزودة بفلاش ليد قوي الأولى دقتها تبلغ 64 ميجا بيكسل بفتحة العدسة f/1.9، أما الكاميرا الثانية 8 ميجا بيكسل بفتحة عدسة تبلغ فتحة العدسة f/2.2، أما الكاميرا الثالثة تبلغ دقتها 2 ميجا بيكسل بفتحة عدسة f/2.4.

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مواصفات هاتف ريدمي K50i

الهاتف مزود ببطارية الحجم الكبير فهي عملاقة ومناسبة للاستخدام اليومي دون الحاجة إلى شحنها أكثر من مرة، حيث يبلغ حجمها حوالي li-po 5080 ميلي أمبير وهي غير قابلة للإزالة من الهاتف، وتدعم شاحن سريع بقوة تصل إلى 67 واط خلال 15 دقيقة يقوم بشحن الهاتف 50% وخلال 46 دقيقة يشحن الهاتف إلى 100%.

شاشة الهاتف حجمها 6.6 أنش من نوع ffs lcd وتردد الشاشة يبلغ 144 هرتز، مع توفير طبقة حماية corning gorilla glass 5 ضد الصدمات والخدش.

سعر بيع هاتف Xiaomi Redmi K50i بالسعودية

بعد أن كشفت الشركة الصينية المنتجة للهاتف عن سعر البيع العالمي له والبالغ قيمته حوالي 330 دولار أمريكي، من المتوقع أن يكون سعر البيع داخل السوق السعودي ما يقارب سعر 1.070 ريال سعودي، وهو سعر جداً بسيط بالمقارنة مع الإمكانيات والمميزات التي يقدمها الهاتف للمستخدم.

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