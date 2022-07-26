شروط العفو الملكي 1443 – 2022 والفئات المشمولة بالعفو الملكي السعودي

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عمر شويل - جدة شروط العفو الملكي 1443 ،بعد إعلان خادم الحرمين الشريفين اقرار العفو الملكي 1443 عملت المملكة العربية السعودية على تنفيذ القرار. وبدأ المواطنين بالبحث عن شروط العفو الملكي 1443 والذي تضمنت ابرز شروطه. انه يتم العفو عن كلاً من السجناء الذين تم حبسهم على قضية أمن أو خاص بشرط التزامهم خلال فترة الحبس بقوانين وشروط العفو.

يتساءل الكثيرين عن العفو الملكي رمضان 1443 – 2022 والذي يتم تدشينه كل عام مع قدوم الشهر المبارك، كالعادة يقدم خادم الحرمين الشريفين الإعفاءات الخاصة للسجناء سواء رجال أو نساء في شهر رمضان المبارك، وينتظر عدد من أسر السجناء بفارغ الصبر العفو الملكي للسجناء الذين يتم الحكم عليهم في قضايا معينة.

العديد ممن لديهم سجناء محكوم عليهم بالسجون السعودية؛ يرغبون في معرفة الشروط الأساسية، التي من خلالها يسمح لذوي المسجون من التقديم لمنصة أبشر ووزارة السجون ليتم الشمول بالعفو الملكي رمضان، ومن المشار إليه علي مر ألأعوام التي يتم تدشين العفو الملكي بها، أن الهدف الرئيسي من ذلك هو تحفيز وتشجيع السجين علي تحسين سلوكه والانضباط والتقيد بالنظام العام الذي يتبعه في السجن، واليكم رابط وشروط التقديم في العفو الملكي رمضان 1443 – 2022.

شروط العفو الملكي 1443 – 2022

من الجدير بالذكر انه تم إصدار مرسوم ملكي من قبل العاهل السعودي للسجون السعودية من ضرورة الإسراع في تنفيذ العفو الملكي عن المحكوم عليهم من الذكور والإناث. في الحق العام بالإفراج عنهم وإعادتهم إلي عائلاتهم وأقاربهم.

هذا وقد تم تنفيذ القرار علي وجه السرعة وذكر مدير السجون انه يتم استكمال الإجراءات للمستفيدين من ذلك العفو، وأكد مدير السجون أن هذه اللفتة الإنسانية الرحيمة من خادم الحرمين الشريفين سيكون لها أثر إنساني عميق على جميع المستفيدين بعد الإفراج عنهم وعودتهم إلى ذويهم.

وبالفعل تم تنفيذ العفو عن الموقوفين والمحكوم عليهم بموجب القانون العام، وبالمثل ينتظر العديد من السجناء العفو الملكي، حيث وضحت الجهات المختصة انه يجب أن يستوفي السجين المعفو عنه جميع الشروط والضوابط التي تضعها الجهات المختصة.

وقد تضمنت أيضا شروط العفو الملكي 1443 يتم العفو عن الأفراد المحكوم عليهم بسنوات صغيرة والذين لا يمثلون أي خطر على الأمن العام بالسعودية.

الفئات المشمولة بالعفو الملكي

غطى العفو الملكي السعودي لعام 2022 العديد من القضايا المختلفة والتي جاءت على النحو التالي:

مشاكل المخدرات والمؤثرات العقلية.

القضايا غير الكبرى والقات والنشالين والغش.

الشيكان بدون رصيد وقضايا قتل شبه مع سبق الإصرار.

مخالفات أنظمة الأسواق المالية والأنظمة المصرفية.

قضايا الفسق والشرف والمسائل القانونية المخالفة للترقيات.

قضايا حيازة أسلحة وذخائر، وقضايا مخالفات غش تجاري.

التستر على المشاكل وعصيان الوالدين والسكر.

عمليات نقل وإيواء مخالفات أنظمة الإقامة ونشر المعلومات والوثائق السرية.

شروط العفو الملكي رمضان

نظرا للجهود الكبيرة وتركيز القيادة السعودية على المواطنين وحثهم على بناء مجتمع متكامل، فإن قانون العفو الملكي رمضان 2022 الذي يتم تدشينه ليتضمن فئات معينة من المحكوم عليهم، وينص بيان الشروط علي النحو التالي:

كل سجين يتم إصدار وإعلان اسمه في بيانات المشمولين بالعفو فهو معفو عنه بقرار ملكي. يجب ألا يكون السجين الذي يطلب العفو قد تعرض لأي نوع من الجرائم خلال فترة حبسه. يجب أن يكون طالب العفو منخرطًا بشكل كامل في جميع القرارات الأمنية. أن طالب المغفرة لديه الصدق في العودة إلى الطريق الصحيح. أن مقدم طلب العفو أمضى نصف عقوبته الأساسية في السجن. وأكدت وزارة الداخلية السعودية أن جميع المشمولين بالعفو سيراقبون من قبل إدارة السجن. يشمل العفو الأشخاص ذوي الخلق الجيد داخل السجن. أن يكون السجين قد أمضى ستة أشهر من المدة التي حددتها المحكمة السعودية. يجب على إدارة السجن التأكد من أن السجين حسن النية للعودة إلى طريق الحقيقة وأنه لا يسبب أي مشاكل في السجن.

خطوات تقديم طلب للحصول علي عفو رمضان

تنتظر العديد من العائلات التي لديها أشخاص داخل السجون اقتراب شهر رمضان والإعلان عن العفو الملكي الذي يشمل ذويهم، ويتم تقديم طلب للحصول علي عفو رمضان من خلال اتباع الخطوات الأتية:

من خلال منصة ابشر الإلكترونية يتم الدخول.

الدخول من خلال اسم المستخدم وكلمة المرور.

الضغط علي طلب استمارة للعفو عن سجين.

ملء استمارة العفو بكافة بيانات السجين.

تحويل طلب العفو إلى الإدارة العامة للسجون.

ومن الجدير بالذكر انه عندما يتم الإعلان عن العفو الملكي من قبل سمو الملك سلمان بن عبد العزيز. علي الفور تقوم وزارة الداخلية بمراجعة الطلب واستكمال جميع البيانات. وسيتم تحويل الطلب إلى مسؤول الاتصال الإداري . وسيتلقى مقدم الطلب رسالة نصية لإبلاغه باستلام الطلب وانه تم العفو الملكي رمضان 1443 عن ذويه.