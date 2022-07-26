نتائج التحصيلي 1443.. رابط وطريقة الاستعلام عن النتائج عبر قياس طرحها الكترونيا

نتائج التحصيلي 1443 كشفت هيئة تقويم التعليم والتدريب في المملكة العربية السعودية خلال الساعات الأخيرة عن بيان رسمي يتضمن كافة التفاصيل الخاصة بالإعلان عن نتائج اختبارات التحصيلي في السعودية 1443، وذلك في ظل انتظار الكثير من الطلاب الإعلان عن النتائج التي تعد واحدة من أهم النتائج التي يحتاج اليها الطلاب بشكل كبير لكي يتم الالتحاق بالجامعات المختلفة في السعودية بالتزامن مع بداية العام الدراسي الجديد خلال الفترة المقبلة، وسوف نرصد من خلال هذه السطور كيفية الاستعلام عن نتائج التحصيلي في السعودية 1443 عبر موقع قياس.

موعد اعلان نتائج التحصيلي 1443 في السعودية

وقد أكدت هيئة تقويم التعليم والتدريب في السعودية بشكل رسمي من خلال حساب العناية بالمستفيدين على منصة تويتر العالمية، أنه من المقرر ان يتم رسميا الإعلان عن نتائج اختبارات التحصيل الدراسي الورقية للفترتين الأولى والثانية اليوم الأربعاء 20 من شهر يوليو الحالي، وذلك بعدما تم الانتهاء من كافة اعمال رصد النتائج الخاصة بالطلاب خلال الفترة الأخيرة، وقد أصبحت النتائج جاهزة لكي يتم طرحها الكترونيا من خلال موقع الترميز الوطني قياس، حيث تم التأكيد أن النتائج سوف يتم العمل على إرسالها بشكل رسمي عبر الرسائل النصية من خلال الرقم المسجل في ملفك الشخصي لدى “قياس”، كما أكدت الهيئة انه يمكن لكافة الطلاب والطالبات الاستعلام عن النتائج بشكل إلكتروني من خلال الموقع الرسمي الخاص بنظام التسجيل في الاختبارات بداية من يوم الخميس 21 يوليو 2022.

خطوات استخراج نتائج اختبارات التحصيلي عبر موقع قياس 1443

ويتم الاستعلام بشكل الكتروني عن اختبارات التحصيلي في السعودية 1443 من خلال موقع قياس مباشرة، وذلك من خلال اتباع الخطوات التالية على الفور