جدة - نرمين السيد - وذكر مكتب ممثل "دونيتسك" فى المركز المشترك للتحكم والتنسيق لوقف إطلاق النار، "أن منطقة بوديونوفسكى فى دونيتسك تعرضت للقصف بقذائف عيار 155 ملم المستخدمة فى حلف شمال الأطلسى (الناتو)". وأضاف المكتب أن القوات الأوكرانية أطلقت 6 قذائف أخرى من عيار 122 ملم على منطقة "بتروفسكى" فى دونيتسك. وكانت دونيتسك أعلنت أول أمس، أن التشكيلات المسلحة الأوكرانية أطلقت حوالى 500 قذيفة من عيارات مختلفة باتجاه أراضيها.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر اندلاع حريق بمستودع نفط فى دونيتسك على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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