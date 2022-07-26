روسيا تطلق تحذيرا شديد اللهجة ضد أوكرانيا

جدة - نرمين السيد - حذرت وزارة الخارجية الروسية، السلطات الأوكرانية، من "مواصلة الاستفزازات" فى محطة زابوروجيه النووية، مشيرة إلى أن ذلك قد يؤدى إلى كوارث نووية فى أكبر محطة نووية فى أوروبا.





وذكر بيان الخارجية الروسية، اليوم الاثنين، أن الوضع حول محطة زابوروجيه يثير "قلقا متزايدا" فى الأيام الأخيرة، حيث "تؤجج السلطات الأوكرانية الوضع من خلال نشر المعلومات المضللة حول التأثير المزعوم لممثلى روسيا الموجودين فى المحطة، على ضمان سلامتها".

وأضاف بيان الخارجية -حسبما نقلت شبكة "روسيا اليوم" الإخبارية- أن "روسيا تتصرف بشكل مسؤول فى ما يتعلق بالمواقع النووية الأوكرانية، وتبذل كل ما فى وسعها لضمان سلامتها".

وأشارت الخارجية الروسية إلى فشل زيارة بعثة دولية تابعة للوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى محطة زابوروجيه، والتى كان مخطط لها فى أواخر يونيو الماضى، بسبب "الموقف غير البناء من قبل الأمانة العامة للأمم المتحدة التى رفضت دعم مبادرة الأمانة العامة للوكالة الدولية للطاقة الذرية بذريعة مفتعلة، وهى الأمن غير الكافى المزعوم والتوقيت غير المناسب لهذه الزيارة".

وتابعت الوزارة أن فشل الزيارة "صب فى مصلحة أوكرانيا ورعاتها الغربيين"، وأن "عدد استفزازات كييف المسلحة ضد محطة زابوروجيه ازداد بأضعاف، حيث نفذت هجمات بطائرات مسيرة وأعمال تهدف إلى تخويف العاملين فى المحطة".

وأكدت الخارجية الروسية: "نحذر نظام الرئيس الأوكرانى فلاديمير زيلينسكى من مواصلة الاستفزازات تجاه أكبر محطة نووية فى أوروبا، والتى قد تؤدى إلى كارثة نووية ستطال عواقبها ليس أوكرانيا فحسب"، داعية المجتمع الدولى إلى اليقظة فى هذا الشأن وإدانة تصرفات سلطات كييف.