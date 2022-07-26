ماكرون يصل الكاميرون ضمن أول جولة إفريقية

جدة - نرمين السيد - وقال مسؤول رئاسى فرنسى، إن الرحلة الأولى لماكرون خارج أوروبا فى ولايته الجديدة تهدف لإظهار التزام الرئيس الفرنسى بتجديد العلاقة مع القارة الإفريقية. ومن المقرر أن يجرى ماكرون محادثات صباح اليوم الثلاثاء مع نظيره الكاميرونى بول بيا، ويتوقع أن يناقش الزعيمان القضايا الأمنية فى الكاميرون.

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