مواصفات هاتف Vivo iQOO 10 pro وسعره في الأسواق السعودية والمصرية

أعلنت شركة Vivo عن طرحها لموديل جديد من إصدار iQOO 10 يدعى iQOO 10 Pro: وهو النسخة المطورة للإصدار السابق، حيث تأتي هذه الفئة بالعديد من التطورات والإمكانات الرائعة، خاصةً فيما يخص دقة الكاميرا ووضوحها، وعمر البطارية، ونوع الشاشة، ومساحة الرام ونوع المعالج وغيرهم من الإضافات الرائعة التي سنعرضها عليك بالتفصيل فيما يأتي، بالإضافة إلى عيوبه وسعره في الأسواق، تابع معنا.

مواصفات هاتف فيفو iQOO 10 برو

يتمتع هذا الإصدار الجديد بالعديد من الإضافات الرائعة التي يحلم بها أي شخص، ومن أهم إضافات هذا الموديل الجديد ما يلي:

يبلغ وزن الهاتف 215 جم.

الهاتف مدعم بشريحتين اتصال من النانو.

هاتف vivo iQOO 10 Pro يدعم الشبكات حتى الجيل الخامس.

المساحة التخزينية للهاتف 256 جيجا بالإضافة إلى 8 رام، و12 جيجا رام.

نوع المعالج الخاص بالجهاز: كوالكوم SM8476 Snapdragon 8+ 1 Gen.

هاتف فيفو iQOO 10 Pro مدعم بثماني نواة.

معدل معالج الرسوم Adreno 730.

الجهاز يعمل بنظام تشغيل Android 12.

حجم الشاشة 6.78 بوصة، ونوعها Ltop3 AMOLED، ودقتها عالية الوضوح.

الجهاز مدعم بخواص: الوضع الليلي، بليون لون، معدل التحديث 120، حماية العين، معدل إضاءة 1000-1500 شمعة.

مدعم بكاميرا ثلاثية من الخلف: دقة الرئيسية 50 بكسل، والثانية مخصصة للتقريب البصري، والثالثة للتصوير الواسع.

دقة الفيديو 4k 1080p FHD.

الكاميرا تدعم التصوير الليلي، وجودة تصوير فيديو Slow Motion/ التصوير البطيء.

تقنية الذكاء الاصطناعي.

دقة الكاميرا الأمامية 16 Mega بكسل.

الكاميرا تعزل الخلفية، بها وضع تجميل، كشف الوجوه، المؤقت الذاتي.

سعة البطارية تصل إلى 4700 مم أمبير.

البطارية من مادة الليثيوم، وقوة شحنها 120 وات، وتدعم الشحن السريع.

إمكانات الحماية: الرقم السري، كلمة السر، النمط، التعرف على الوجه، بصمة الإصبع.

مزودة بتقنية: الوافاي، والجي بي اس، والبلوتوث، وعزل الضوضاء، وصوت الاستريو، والمستشعرات.

ألوانه: الأبيض والأسود.

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عيوب هاتف Vivo iQOO 10 Pro

هاتف فيفو iQOO 10 Pro لا يدعم خاصية الراديو.

أيضًا لا يوفر منفذ للسماعات، بل يدعم سماعات البلوتوث فقط.

أيضًا لا يمكن إضافة أي كارت ميموري.

سعر هاتف Vivo iQOO 10 Pro العالمي وفي السعودية ومصر

يبلغ سعر الهاتف عالميًا: 745 دولار.

بينما يبلغ سعر الهاتف في السعودية 2,220 ريال سعودي وفي مصر: 14100 جنيه.

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