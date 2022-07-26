نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مواصفات وسعر هاتف Honor X8 5G الجديد معالج قوي واداء رائع في المقال التالي

عمر شويل - جدة طرحت شركة هونور للجوالات وحش اقتصادي جديد من سلسلة X يدعى “Honor X8 5G”، ويعد هذا الهاتف الأكثر تطورًا بالنسبة للسلسلة السابقة منه، حيث يأتي بالعديد من الإمكانات والإضافات الرائعة في الأداء، أهمها أنه يدعم جميع الشبكات حتى الجيل الخامس، والتي سنعرضها عليك بالتفصيل خلال هذه المقالة تابع معنا.

مواصفات هاتف هونور X8 5G

جاء هذا الإصدار بالعديد من الإضافات الرائعة التي تميزه عن أي موديل تابع لسلسة X، لذا يعد الأكثر طلبًا الآن بالأسواق، ومن أهم مواصفات وإضافات هذا الموديل الجديد، ما يلي:

نوع الشاشة OPS LCD، ومقاسها يبلغ 6.5 بوصة، أيضًا دقة الشاشة تكون بمعدل 1600 × 720 بكسل، ومعدل التحديث يصل إلى 90 هرتز.

يعمل هاتف هونر X8 5G بمعالج كوالكوم، وهذا من النوع المتطور Snapdragon 480.

كما أن الهاتف يدعم مختلف الشبكات حتى الجيل الخامس.

الهاتف مزود بذاكرة عشوائية سعتها ستة جيجابايت رام، كما أن سعة ذاكرة التخزين الداخلية 126 جيجا بايت.

الهاتف يدعم الشحن السريع؛ وذلك بفضل بطاريته التي تبلغ 5000 مم أمبير، وقدرتها 22.6 وات.

واجهة الهاتف المستخدمة هي Magic UI 4.2، والنظام الذي يعمل به الهاتف Android 11.

هونر X8 5G متوفر بولنين: الأزرق والأسود.

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مميزات كاميرا Honor X8 5G

تتميز الكاميرا بالعديد من التطورات حول دقتها ومدى قوة استشعارها للحدث قبل التقاطه، حيث أن الهاتف مزود بأكثر من كاميرا لكل منهم مهمة معينة كما هو موضح فيما يأتي:

الكاميرا الخلفية رباعية، ويبلغ دقة الأساسية منها 48 ميجا بكسل، كما أن عدستها فائقة السرعة في الالتقاط والاستشعار.

ويبلغ معدل الثلاثة الآخرين 5 + 2 + 2 ميجا بكسل.

دقة الكاميرا 8 ميجا بكسل، وهي مخصصة للتصوير السيلفي سواء فيديوهات أو صور.

الكاميرا توضح أدق التفاصيل أثناء التصوير، سواء في الصور أو الفيديوهات؛ وذلك بفضل دقتها العالية.

سعر هاتف Honor X8 5G

لم يتم التعرف على سعر الهاتف حتى الآن؛ لأن الهاتف لم يُعلن عبر إعلان رسمي ولم يتم طرحه في الأسواق بعد، ونحن في ترقُب مستمر لظهور أي معلومة تخص هونر X8 5G الجديد سواء كان سعره أو إمكانات إضافية.

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