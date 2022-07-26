النتائج الكترونيا.. رابط مباشر الاستعلام عن نقاط بكالوريا 2022 للناجحين بالجزائر

يترقب الكثير من الطلاب في مختلف المحافظات في الجزائر في هذا التوقيت الإعلان عن نتائج امتحانات البكالوريا في الجزائر الخاصة بامتحانات الدور الأول التي أجريت خلال الفترة الأخيرة، حيث تعتبر امتحانات البكالوريا من اهم النتائج التي يترقبها الطلاب وكذلك أولياء الأمور بشكلٍ عام، وسوف نستعرض من خلال هذه السطور رابط مباشر الاستعلام عن نقاط بكالوريا 2022 للناجحين بالجزائر وكيفية الاستعلام عن النتائج الكترونيا باستخدام رقم التسجيل الخاص بالطالب.

الاستعلام عن نتائج البكالوريا في الجزائر جميع الولايات 2022

وقد شهدت الساعات القليلة الماضية بيان هام قد قامت بنشره وزارة التربية والتعليم الجزائر ، والتي اعلنت تعميما رسميا على صفحتها الرسمية على موقع تويتر، عن تاريخ إعلان نتائج دورة البكالوريا في يونيو 2022، وهي النتائج المقرر ان يتم إعلانها خلال الساعات القليلة المقبلة، من خلال الموقع الرسمي الخاص بالوزارة على موقع الوزارة رسميا، وقد أكدت أنه بالنسبة للمرشحين الذين يدرسون فيعلن عن نتائجهم عبر الموقع الفضائي لأولياء الأمور، وقد اشارت الى أن نسب النجاح قد جاءت على نحو مرتفع هذا العام، وقد اشارت الوزارة الى انه قد تم الانتهاء رسميا من اعمال تصحيح الامتحانات الخاصة بالطلاب، وتمر الامتحانات في هذا التوقيت بالمرحلة الأخيرة وهي مرحلة رصد الدرجات والنتائج، تمهيدا لاعتماد النتائج واعلانها من خلال الموقع الرسمي الخاص بوزارة التربية الوطنية.

كيفية الاستعلام عن نتائج البكالوريا في الجزائر 2022

وقد فعلت وزارة التربية الوطنية في الجزائر إمكانية استخراج نتائج البكالوريا في الجزائر 2022 الدور الأول، عبر موقع الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات في جميع الولايات بشكل عام، ويتم الولوج مباشرة والحصول على النتيجة من خلال اتباع الخطوات التالية.