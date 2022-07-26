نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة تشغيل تطبيق الواتس اب بدون استخدام شريحة SIM في المقال التالي
يعد تطبيق الواتس اب من أشهر وأفضل تطبيقات الدردشة المستخدمة في العالم، والذي يتطلب تشغيله وجود شريحة اتصال في الهاتف المستخدم مهما كان نوعه وبدء الدردشة والاتصال بالأصدقاء، لكن يرغب بعض الأشخاص في استخدام تطبيق الواتس اب دون استخدام شريحة اتصال لسبب ما، لذا مهما كان السبب سنرشدك بالحل الأمثل لاستخدام الواتس اب دون الحاجة إلى وجود شريحة SIM، تابع معنا.
ما هو تطبيق واتس اب؟
هو تطبيق يساعد الأصدقاء على التواصل، ومشاركة اليوميات والصور والأفلام والموسيقى والمقاطع الصوتية، مع بعض الملصقات المضحكة مع بعضهم البعض.
الطريقة الاولي لتفعيل الواتس اب بدون شريحة
- يجب أن يتوفر هاتف أرضي.
- قم بفتح تطبيق الواتس اب.
- ثم حدد دولتك، ويجب أن تكون الدولة المحلية التي تتواجد بها حتى يتم تفعيل الرقم الخاص بك على الواتس اب.
- ثم قم بإدخال الرقم الخاص بالهاتف الأرضي.
- سيظهر لك أن عملية التحقق قد فشلت، عليك الانتظار لمدة 5 دقائق حتى تصل إليك رسالة قصيرة.
- بعد ذلك اضغط على عبارة “اتصل بي”.
- وسرعان ما ستستقبل مكالمة هاتفية على الرقم الأرضي، قم بالرد عليها.
- في هذه المكالمة ستحصل على رمز تحقق، قم بتسجيله ولا تخبر أحدًا عنه.
- ثم عليك إدخال هذا الرمز في الواتس اب في الشريط المخصص له.
- وبهذا تكون أتممت عملية تفعيل الواتس اب بدون شريحة SIM.
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الطريقة الثانية لتفعيل الواتس اب بدون شريحة
“Text Now” عبارة عن تطبيق يقدم لك رقم هاتف أرضي افتراضي من أي دولة في العالم، وهذه الحالة لمن لا يملكون هاتف أرضي ويحتاجون إلى رقم لتفعيل التطبيقات، لذا عليك اتباع الآتي:
- قم أولًا بتنزيل التطبيق على هاتفك من متجر بلاي أو آب ستور.
- بعد ذلك قم بفتح التطبيق، واختر رقم هاتف وقم بتدوينه لعدم نسيانه.
- من ثم افتح تطبيق الواتس اب، وحدد دولتك المحلية.
- ثم أدخل الرقم الذي قمت بتسجيله من منصة تيكست ناو.
- عليك أيضًا انتظار فشل العملية لمدة دقائق، حتى تستقبل رسالة قصيرة.
- من ثم اضغط على الأمر “اتصل بي”، وقم بالرد على هذه المكالمة حتى تحصل على رمز التحقق أو رقم الدخول.
- ثم إدخاله في المكان المخصص لذلك.
- والآن أنت تتمتع بتطبيق واتس اب دون الحاجة إلى شريحة اتصال، استمتع مع أصدقائك بمشاركة الصور ومقاطع الصوت والعبارات.
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