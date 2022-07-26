Qiyas عبر توكلنا.. رابط نتائج التحصيلي قياس 1443.. استخراج نتائج اختبار قياس عبر هيئة تقويم التعليم والتدريب

رابط نتائج التحصيلي قياس 1443 يترقب الكثير من الطلاب في مختلف انحاء المملكة العربية السعودية الإعلان عن نتائج اختبارات التحصيلي 2022، حيث أكد حساب العناية بالمستفيدين على منصة تويتر العالمية، وهو الحساب الرسمي التابع لهيئة تقويم التعليم والتدريب السعودية عن موعد اعلان نتائج اختبارات التحصيل الدراسي الورقية للفترتين الأولى والثانية، والذي قد أكد ان النتائج سوف تعلن رسميا خلال الساعات القليلة المقبلة ليتم استخراجها والاطمئنان من جانب الطلاب بشكل طبيعي من خلال الموقع الذي تم تفعيله من قبل الهيئة، وسوف نستعرض من خلال هذه السطور كيفية الاستعلام عن نتائج التحصيلي 1443 في السعودية غير توكلنا.

نتائج التحصيلي عبر قياس 1443

وبناء على ما أعلنته هيئة تقويم التعليم والتدريب في المملكة العربية السعودية، فمن المقرر ان يتم الإعلان بشكل رسمي عن نتائج اختبارات التحصيلي في السعودية رسميا اليوم الأربعاء 20 من شهر يوليو الحالي، وقد أكدت الهيئة أنه سوف يتم الإعلان عن النتائج من خلال إرسالها عبر الرسائل النصية من خلال الرقم المسجل في ملفك الشخصي لدى “قياس” أثناء التسجيل في الاختبار بناء على المواعيد المحددة، وقد أكدت الهيئة انه يمكن ويمكن لجميع الطلاب والطالبات الاستعلام عن النتائج إلكتروني من خلال الموقع الرسمي الخاص بنظام التسجيل في الاختبارات بداية من يوم الخميس 21 يوليو 2022.

كيفية الاستعلام عن نتائج اختبارات التحصيلي 1443

وقد تم تفعيل رابط موقع المركز الوطني قياس، ليكون خاص بالاستعلام عن نتائج اختبارات التحصيلي لجميع الطلاب في السعودية، على أن يتم ذلك بسهولة من خلال اتباع الخطوات التالية مباشرة.