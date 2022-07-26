تسجيل حساب مواطن جديد لأصحاب الدخل المحدود تعرف على الخطوات بالتفصيل

تسجيل حساب مواطن جديد من الأمور التي تهم محدودي الدخل أو من لا يمتلكون دخل داخل المملكة العربية السعودية، حيث يقدم هذا البرنامج الدعم لفئات محددة من المواطنين السعوديين الذين تنطبق عليهم الشروط، وقد بدأ البرنامج رحلة الدعم منذ عام 2017 ومازال مستمرا في تقديم يد العون لهؤلاء الأفراد حتى الآن، ويقدم البنك خدماته إلى الأسر ذات الدخل المنخفض أو المتوسط، أو الذين يتعرضون للضرر نتيجة الإصلاحات والتوسعات الاقتصادية التي تقوم بها الحكومة، مما يضمن حياة أفضل لهذه الفئة، ويعمل البرنامج على تطوير وتحديث أنظمته من حين لآخر لضمان وصول الدعم إلى فئة أكثر احتياجا، وذلك عن طريق تطبيق إلكتروني عبر الهواتف الذكية.

تسجيل حساب مواطن جديد بالسعودية

بعد أن قدم الدعم إلى ملايين من المواطنين السعوديين في كافة أنحاء المملكة، يرغب العديد من الأفراد في معرفة كيفية التسجيل في حساب المواطن والاستفادة من الدعم ليلحقوا بالفئات المستفيدة هم أيضا، وعملية التسجيل في البرنامج سهلة للغاية، فقط اتبع الآتي:

قم بزيارة الموقع الإلكتروني لحساب المواطن.

قم بالضغط على تسجيل جديد.

ثم قم بإدخال رقم الهوية، ورقم الجوال، كلمة المرور، والضغط على تسجيل.

يصل إليك رسالة تحمل رمز مؤقت قم بإدخاله في الخانة المخصصة لها.

قم بالموافقة على شروط وأحكام البرنامج.

قم برفع المستندات والمرفقات المطلوبة، والضغط على تقديم الطلب.

شروط التسجيل في حساب المواطن

إذا كنت ترغب في الاستفادة من برنامج حساب المواطن، لابد من الإطلاع على شروط التسجيل في البرنامج، والتي تتضمن:

أن يكون المتقدم متمتع بالجنسية السعودية، حيث لا يمنح دعم حساب المواطن لغير السعوديين.

لغير السعوديين. ألا يقل عمر المواطن عن 18 عام.

يتم التسجيل الكترونيا عبر موقع البرنامج مع الحذر في كتابة البيانات.

كما يجب وجود حساب بنكي تحويل الدعم من خلاله.

رفع المستندات المطلوبة ( بطاقة الأحوال المدنية).

معايير استحقاق دعم حساب المواطن

يتم احتساب القيمة الفعلية لدعم حساب المواطن وفقا لعدة عوامل، وهي: