خطوات تسجيل الضمان المطور عند رفض الأهلية، تتعرض كثير من الطلبات التي تقدم إلى الضمان الاجتماعي المطور إلى الرفض نتيجة عدم الأهلية وذلك يرجع إلى أسباب عديدة، منها: عدم القيام بتحديث بيانات المواطن، عدم الالتزام بالصدق والأمان عند تدوين البيانات اللازمة، قد لا يكون المتقدم من المستحقين للدعم، وغيرها من الأسباب الأخرى التي تتنافى مع الضوابط الخاصة بالبرنامج، ويذكر أن شروط الأهلية في هذا البرنامج تتضمن: أن يكون المتقدم من المواطنين السعوديين، ويقيم بشكل دائم داخل المملكة، وأخيرا عدم تواجده في أحد السجون أو دار الإيواء، ومن الجدير بالذكر أن برنامج الضمان الاجتماعي المطور كان يهدف من تحديثه إلى إيصال الدعم إلى فئات مختلفة ممن لا يمتلكون دخل، وهم الأكثر احتياجا.

خطوات تسجيل الضمان المطور

يمكن للذين لم يحالفهم الحظ في برنامج حساب المواطن، أخفقوا في الأهلية، التسجيل مرة أخرى بعد تقديم اعتراض على عظم الأهلية، حيث أتاح البرنامج ذلك بالاستعانة بالخطوات التالية:

زيارة الموقع الإلكتروني الخاص بمؤسسة الضمان الاجتماعي.

الضغط على أيقونة تسجيل جديد.

إدخال رقم الهوية، رقم الهاتف الجوال، تاريخ الميلاد.

إنشاء كلمة مرور قوية ثم تأكيدها في الخطوة التالية.

قم بتسجيل الدخول إلى الموقع عن طريق كتابة اسم المستخدم وكلمة المرور التي أدخلتها.

قم بإكمال البيانات المطلوبة مثل:اسم العائلة، العمر، الجنسية، الحالة الاجتماعية.

قم بإدخال رقم الحساب البنكي الخاص بك، ويشترط أن يكون نشط.

قم بتدوين البيانات الخاصة بالسكن وبيانات الدخل الشهري ثم الضغط على إرسال.

الحد المانع لمعاش الضمان الاجتماعي

قامت وزارة التنمية والموارد البشرية بتحديد الحد المانع لمعاش الضمان الاجتماعي وفقا لعدد أفراد الأسرة، وجاءت كالتالي: