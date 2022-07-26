رويترز: الجوع يهدد الملايين فى الدول الفقيرة بعد قطع الغاز الروسى

جدة - نرمين السيد - وقالت الأمم المتحدة، إن أولى السفن القادمة من أوكرانيا قد تبحر خلال أيام بموجب تم إجراؤه عليه يوم الجمعة الماضى، على الرغم من هجوم صاروخى روسى على ميناء أوديسا الأوكرانى فى مطلع الأسبوع.

ووفقًا لـ وكالة "رويترز"، تُظهر تكاليف الطاقة المرتفعة، وخطر الجوع الذى يواجهه الملايين فى الدول الفقيرة كيف أن أكبر صراع فى أوروبا منذ الحرب العالمية الثانية، والذى دخل شهره السادس الآن، كان له تأثير يتجاوز أوكرانيا.

حرب روسيا وأوكرانيا

وحذر الرئيس الروسى فلاديمير بوتين، الغرب فى وقت سابق من هذا الشهر من أن العقوبات قد تؤدى إلى زيادات ضخمة فى أسعار الطاقة العالمية.

قالت شركة الطاقة الروسية العملاقة جازبروم "GAZP.MM"، نقلاً عن تعليمات من هيئة مراقبة الصناعة، يوم الاثنين إن تدفقات الغاز إلى ألمانيا عبر خط أنابيب نورد ستريم 1 ستنخفض إلى 33 مليون متر مكعب يوميًا اعتبارًا من الأربعاء.

هذا هو نصف التدفقات الحالية، والتى هى بالفعل 40% فقط من السعة العادية، حيث كانت أوروبا قبل الحرب، تستورد حوالى 40% من غازها و 30% من نفطها من روسيا.

ويقول الكرملين، إن تعطل الغاز ناتج عن قضايا الصيانة والعقوبات الغربية، بينما يتهم الاتحاد الأوروبى روسيا بالابتزاز فى مجال الطاقة، فيما قالت ألمانيا، إنها لا ترى أى سبب فنى للتخفيض الأخير.

ومما زاد المخاوف على صعيد الطاقة، قالت شركة تشغيل خطوط الأنابيب الحكومية الأوكرانية إن عملاق الغاز الروسى غازبروم GAZP.MM زاد الضغط بشكل حاد فى خط الأنابيب الذى يمر عبر أوكرانيا لنقل الغاز الروسى إلى أوروبا دون إشعار مسبق.

وقالت الشركة الأوكرانية، إن مثل هذه الارتفاعات فى الضغط يمكن أن تؤدى إلى حالات طوارئ بما فى ذلك تمزق خطوط الأنابيب، ويلزم مشغلو خطوط الأنابيب بإبلاغ بعضهم البعض عنها مسبقًا. ولم يتسن الاتصال بشركة جازبروم للتعليق.

وقدرت غازبروم أنها زودت 41.7 مليون متر مكعب عبر خط الأنابيب هذا يوم الاثنين مقابل 41.2 مليون متر مكعب فى اليوم السابق.

وحذر الرئيس الأوكرانى فولوديمير زيلينسكى من أن الكرملين يشن "حرب غاز مفتوحة" ضد أوروبا.

قال السياسيون فى أوروبا مرارًا وتكرارًا، إن روسيا قد توقف الغاز هذا الشتاء، وهى خطوة من شأنها أن تدفع ألمانيا إلى الركود وتضر بالمستهلكين الذين تضرروا بالفعل من ارتفاع التضخم، بينما تقول موسكو، إنها غير مهتمة بوقف كامل لإمدادات الغاز لأوروبا.