واشنطن تدرس معاقبة جيش ميانمار

ووفقًا لوكالة "رويترز"، دعا المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية نيد برايس، الدول، فى مؤتمر صحفى دورى، إلى حظر مبيعات المعدات العسكرية إلى ميانمار والامتناع عن أى عمل من شأنه أن يضفى أى مصداقية دولية على المجلس الحاكم هناك.
وردا على سؤال عما إذا كانت إدارة بايدن تدرس فرض عقوبات على صناعة الغاز فى ميانمار، وهو قطاع تم تجنيبه فى الجولات السابقة من العقوبات الأمريكية، قال برايس إنه فى مناقشاتهم لمزيد من الإجراءات، كانت جميع الخيارات مطروحة على الطاولة.
وقال برايس "مع هذه الفظائع المروعة التى ارتكبها النظام الحاكم، لا يمكن أن يكون هناك عمل كالمعتاد مع هذا النظام".
وحُكم على النشطاء الأربعة بالإعدام فى محاكمات سرية فى يناير وأبريل، واتُهموا بمساعدة حركة مقاومة مدنية تقاتل الجيش منذ الانقلاب العام الماضى والقمع الدموى للاحتجاجات فى جميع أنحاء البلاد.
وأثارت عمليات الإعدام الأولى فى البلاد منذ عقود احتجاجًا دوليًا.
وقال برايس إنه لا توجد دولة لديها القدرة على التأثير على مسار ميانمار أكثر من الصين، بينما دعا أيضًا مجموعة دول الآسيان الإقليمية إلى الحفاظ على سابقة فى منع ممثلى المجلس العسكرى من الاجتماعات الإقليمية.
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