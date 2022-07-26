روسيا: محاولات أوكرانيا والاتحاد الأوروبى ستقودهما نحو الهاوية

جدة - نرمين السيد - وأضافت زاخاروفا - فى بيان نشرته وزارة الخارجية الروسية تعليقًا على تخصيص الاتحاد الأوروبى مبلغ 500 مليون يورو كمساعدات عسكرية لكييف - أن "الاتحاد الأوروبى يواصل الاستثمار فى المزيد من الأعمال العدائية، عبر إمداد الأوكرانيين بالأسلحة والمعدات العسكرية".

وتابعت زاخاروفا، حسبما نقلت قناة "روسيا اليوم" الفضائية مساء اليوم الإثنين: "أى محاولات لتحقيق النصر فى أرض المعركة بمثابة طريق مباشر نحو الهاوية لكل من كييف وبروكسل".

واعتبرت زاخاروفا أن "الاتحاد الأوروبى يغض الطرف عن الفساد الكامل الذى يتملك سلطات كييف، بمواصلة إمدادها بالأسلحة".